«В России идет настоящая мясорубка, которая незаметна на первый взгляд» 4 23.02.2024, 19:05

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Борьба за власть в РФ выходит на финишную прямую.

Загадочная смерть в России единственного сына олигарха Игоря Сечина указывает на очень жесткую подковерную борьбу в Кремле. «Элиты» готовятся к скорому постпутинскому будущему.

Такое мнение в своем блоге в YouTube высказал бывший разведчик КГБ СССР, военный и политический аналитик Юрий Швец.

«В России идет настоящая мясорубка, которая может быть незаметна для первого взгляда… В начале февраля в возрасте 35 лет при странных обстоятельствах скончался сын одного из столпов кремлевского руководства Игоря Сечина. Это человек, который до начала полномасштабной агрессии РФ против Украины считался вторым-третьим самым влиятельным человеком путинского режима. Обстоятельства кончины его сына окружены печатью непонятности и неизвестности», - рассказал Швец.

Он отметил, что в сведениях об этой смерти, которые просочилась в СМИ, очень много странных моментов. В частности, вызывает сомнение новость, что скорая по ошибке якобы ехала к умирающему два часа. Помимо этого, диагноз «оторвавшийся тромб» загадочно совпадает с тем, который, по версии пропаганды Кремля, привел к смерти Алексея Навального.

Швец напомнил, что примерно 10 лет назад загадочно скончался в Арабских Эмиратах сын Сергея Иванова - на то время одного из самых влиятельных в Кремле людей, главы Администрации президента РФ. После гибели отпрыска представитель режима лишился всех должностей, моментально став никем.

Сейчас, судя по всему, аналогичным образом зачищают Сечина.

«Рассматриваю это как отражение борьбы за наследство, за политическое наследство РФ. После падежа этих людей остается самым основным преемником всего и вся сын Патрушева - личность, в общем-то, никакая. Закончил академию ФСБ, немножко посидел в ФСБ на должности помощника начальника отдела… Выстраивается единственный кандидат. Клан Патрушева рвется к власти. Предпринимает, судя по всему конкретные для этого шаги. Есть основания полагать, что кое-кто попытается предпринять ответные меры. Мясорубка вышла на финишную прямую. Нужно ожидать серьезных событий, серьезных перемен. И это никак не указывает на благополучное состояние дел в России… Борьба ведется по традициям монгольских ханов», - констатировал Швец.