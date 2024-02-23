Эксперт: Трамп-кандидат и Трамп-президент — это разные люди 7 23.02.2024, 19:21

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Война РФ против Украины в целом влияет на геополитику.

Война Российской Федерации против Украины в целом влияет на геополитику, и это нужно учитывать в том числе и экс-президенту США Дональду Трампу. Об этом сегодня, 23 февраля, в эфире телеканала FREEДОМ заявил украинский доктор политических наук Игорь Петренко.

Он подчеркнул, что война касается не только Украины и России — это вопрос системы мировой безопасности, вопрос разрушения Российской Федерацией тех правил, которые существовали как минимум до 2014 года, до аннексии Крыма.

«И это понимание того, что вялая реакция и фактически попустительство в сторону Путина, они привели к разгоранию аппетита. То есть был Крым, потом была развязана война на востоке Украины, и дальше мы перешли к полномасштабному вторжению. Сейчас активно очень обсуждается и есть к этому предпосылки, что Российская Федерация, в случае проигрыша Украины, будет и дальше продолжать свою агрессию. Дальше объектом агрессии станут страны НАТО. Тогда уже Америке придется выполнять свои союзнические обязательства. Тогда уже солдатам Америки, гражданам этой страны придется воевать. Очевидно, что эта цена тогда будет намного дороже, нежели голосование за ту помощь, которая сейчас стопорится в Конгрессе. И в случае победы Трампа, ему придется решать тоже этот вопрос», — сказал Петренко.

Он считает, что, получив сейчас какие-то электоральные дивиденды, Трамп в дальнейшем столкнется со сложной реальностью, так как Россия не собирается останавливаться.

«И поэтому действительно нужен справедливый мир и такой мир, который бы минимизировал риски того, что Российская Федерация захочет повторить то, что она сделала в Украине, в какой-то другой стране, тем более которая является частью НАТО. Опять мы возвращаемся на круг тех обязательств, которые есть у Соединенных Штатов Америки», — отметил Петренко.

По его мнению, когда мировые лидеры видели своими глазами всю трагедию войны в Украине, то это меняло их представление о происходящем.

«Держа в уме то, что это вопрос глобальной безопасности, и то, что делает Российская Федерация, оно влияет на геополитику в целом, и оно идет вразрез с интересами США», — подчеркнул доктор политических наук.

Петренко также убежден, что Трамп-кандидат и Трамп-президент — это разные люди. По его мнению, многие заявления — это больше игра с американским электоратом.

«Нужно понимать, что в целом, если не остановить Российскую Федерацию, то это станет проблемой США не только в Европе. Мы, очевидно, видим формирование определенных альянсов, которые имеют антизападный настрой, антиамериканский в первую очередь, наверное, поскольку даже больше с европейцами они готовы находить какие-то точки соприкосновения. Это Иран, это Северная Корея, это Китай, это Российская Федерация. И такой конгломерат стран, он, очевидно, будет хотеть перераспределения тех правил игры, которые существуют на сегодняшний день.

Тот бенефит, который США получают в экономическом плане, в мировом, он зиждется как раз на той позиции, которую занимают США как страна-гарант той системы безопасности, которая есть, которая сформировала соответствующие альянсы, союзы. И это в целом дает такую лидирующую позицию… А это будет точно перераспределение и в сторону как раз других игроков. И это будет проблема», — сказал Петренко.

Он подчеркнул, что разрушение той системы альянсов, которая существует на сегодня, и к чему Трамп легко относится, будет иметь свои негативные последствия для вопроса продвижения экономических интересов Америки.

«Все это может быть достаточно серьезной проблемой. А дальше вопрос даже безопасности на территории Соединенных Штатов Америки», — акцентировал Петренко.

Доктор политических наук убежден, что между республиканцами и демократами должен установиться определенный консенсус.

«Если же этого не будет, то в ситуации разделенной Америки американцы получат намного больше проблем, нежели у них есть сейчас», — подчеркнул он.