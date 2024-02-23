На сколько белорусский рубль упал к доллару и евро за последние 10 лет? 23.02.2024, 19:56

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Посчитали.

За последний год — с 23 февраля 2023-го — белорусский рубль подешевел к доллару на 16%, а к евро — более чем на 18%. А если посмотреть статистику за последние десять лет, то белорусская валюта обесценилась к ним в разы, пишет «Зеркало».

Как изменились курсы основных валют

По данным Нацбанка, доллар 23 февраля стоил 3,2471 рубля, а евро — 3,5283 рубля. Мы заглянули в статистику регулятора и увидели, что ровно 10 лет назад в этот день доллар можно было купить за чуть более чем 97 копеек (в старых деньгах это были 9730 рубля), а евро в пересчете на современные деньги стоил 1,334 рубля.

Получается, если сравнивать курсы валют на 23 февраля, то с 2014 по 2024 год доллар вырос в цене для белорусов в 3,3 раза. Евро за это время подорожал в 2,6 раза. Эти данные следуют из статистики Нацбанка без учета инфляции.

Для справки: если учитывать инфляцию, то доллар с 2014 по 2024 год обесценился на 30,3%, евро — на 44%. А белорусский рубль — более чем на 228%, следует из данных Белстата.

Доллар и евро довольно активно дорожали в Беларуси и 2015−2016 годах — вплоть до роста в 1,5 раза. В феврале 2017-го обе валюты стали дешевле, чем были за год до того — на 13,5% доллар и на 18% евро.

После этого два года доллар дорожал не более чем на 5% в год. Курс евро увеличивался скачками, сначала — на 22%, а потом — менее чем на 1%. Именно в 2018—2019 годах был заметен эффект от усилий Нацбанка по стабилизации ситуации на рынке валют, в том числе в замедлении падения рубля к иностранным валютам.

2020-й год был связан с внешними шоками, в том числе и со стоимостью двух крупнейших валют. Это отразилось и на их курсе на белорусском валютном рынке: доллар подорожал более чем на 10%, а евро стал дешевле на 1,7%. После — доллар продолжил стабильно дорожать, а евро временами становился дешевле.

Однако по итогам последнего года (с 23 февраля 2023-го по эту же дату в 2024-м) курс доллара вырос на 16%, а евро — на 18,5%.