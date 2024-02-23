«Моему сыну 17-ть, и им уже военкомат интересуется» 23.02.2024, 20:21

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Белорусские родители стараются отправить детей на учебу за границу.

Лукашисты хотят исключить «всякое бегство за пределы страны» школьников и студентов, которые собираются продолжить учебу за границей. Ex-press.by спросил у читателей, остановит ли это студентов, которые хотят учиться за рубежом.

«Я, слава Богу, отправил учиться за границу двоих детей. Они намеревались вернуться в Беларусь и тут работать. Но то, что в стране происходит, заставило их думать о том, что им не надо возвращаться. Считаю, что давно не новая идея — вернуться к «лучшим советским традициям» путем запрета на выезд за границу — это абсурд. Нельзя игнорировать факт, что многие школьники и студенты стремятся получить образование за пределами страны из-за недостатков в существующей системе образования».

«Я бы хотела, чтобы мои дети учились в Беларуси. Только не в Беларуси Лукашенко. Он признал низкое качество белорусского образования. А то, как он собирается это качество повышать, это образование убьет...»

«У меня серьезные вопросы к системе образования в стране. Это страшно: я плачу за учебу в университете, а ребенку зачеты ставят за участие в провластных митингах. Власти могут сколько угодно говорить, что они осознают проблемы. Но они и есть проблема... Студенты вынуждены искать возможности обучения за границей из-за недовольства качеством образования, качеством жизни, отсутствием свободы».

«Ребенок в 11-м классе, для нас заявочки Лукашенко — тревожный сигнал. Хотя... каждый день — сплошная тревога. Мы все равно думаем, что он уедет».

«У меня сын первый год после школы не поступил, пришлось служить в армии. Вернулся насквозь задолбанный пропагандой, хотя я приезжал к нему, на разные важные темы разговаривал. Перед армией думал, что будет поступать еще, а когда пришел домой, расхотел. Мы всей семьей подключились... Общаемся про нашу действительность. Вроде получилось. На днях утром проснулся, говорит: уезжать мне надо, давай подумаем, как визу сделать. Теперь определяется, где будет учиться и, наверное, работать. Поедет к родственникам в Германию».

«Моему сыну уже 17, и им уже военкомат интересуется. Плачу и очень надеюсь, что как-то получится не идти в армию. Все буду предпринимать для того, чтобы он уехал... Даже, если не получит аттестат».

«Дочка в этом году поступила в Австрии после года учебы в минском вузе. Я счастлива, хотя, когда мы увидимся теперь, большой вопрос. Дочка отучилась всего ничего, но тоже счастлива, я вижу... Учеба за границей дает студентам шанс общаться с людьми из разных стран и культур, помогает им лучше понимать и уважать другие народы. Свобода — это счастье, и моя дочь это знает».