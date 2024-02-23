Премьер Дании: Надеюсь, что нам удастся еще до лета увидеть F-16 в воздушном пространстве Украины 23.02.2024, 20:26

Мэтте Фредериксен похвалила украинских пилотов.

Прибывшая во Львов 23 февраля премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен выразила надежду, что первые американские истребители F-16 будут поставлены страной в Украину до лета. Об этом она сказала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

- Мы начали обучение украинских пилотов уже в августе. Обучение проходит очень быстро и очень хорошо. И единственная причина, почему мы все еще задерживаемся с передачей F-16 в Украину, – это просто техническая причина, технический момент. Нужна серьезная инфраструктура для обслуживания этих истребителей, и мы понимаем, что провести обучение для F-16 гораздо дольше и продолжительнее, чем для любых других систем оружия или самолетов, – сказала Фредериксен. – Я надеюсь, что нам удастся в ближайшее время, еще до лета, увидеть F-16 в воздушном пространстве Украины. И я думаю, что, учитывая все те усилия, которые мы прилагаем, и прекрасное сотрудничество между нами и союзниками, мы все-таки будем готовы это обеспечить к лету.

По словам Зеленского, первую партию F-16 Украина получит в этом году.

- Не стану говорить вам конкретно. […] Под это количество самолетов будут готовы соответствующие пилоты и команды, и технические команды также, кроме экипажей, инфраструктурные вещи должны быть также подготовлены, – резюмировал украинский президент.