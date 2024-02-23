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В Сеть попала интересная школьная геометрическая задачка

10
  • 23.02.2024, 20:38
  • 3,704
В Сеть попала интересная школьная геометрическая задачка

Только 20% людей смогут ее решить за 1 минуту.

Геометрические задачи требуют точности и систематичности, что влияет на наше мышление и способность решать сложные проблемы в других областях. Развивая геометрическое мышление, мы учимся анализировать информацию, строить логические цепочки и приводить аргументы.

Задача: cтарый фермер оставил двум сыновьям в наследство картофельное поле в форме фигуры, изображенной на рисунке. Как разделить это поле на два равных по форме и по размерам участка?

Подумайте, как можно разделить эту фигуру поровну. Эта задача отлично тренирует пространственное мышление.

Разгадку можно узнать здесь.

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