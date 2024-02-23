В Польше заявили о росте контрабанды из Беларуси на 1000% 8 23.02.2024, 21:00

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Это происходит на фоне постоянного усиления контроля на границе.

Польские пограничники в 2023-ем году зафиксировали резкий рост контрабанды из Беларуси — более чем на 1000% по отдельным позициям, в то время как годом ранее наблюдалось снижение количества контрабанды. Притом это происходит на фоне постоянного усиления контроля на польско-белорусской границе, сообщает Rzeczpospolita.

Согласно отчету главного управления пограничной службы за прошлый год, более чем на 1000% выросла, в частности, контрабанда сигарет — было выявлено нелегальных сигарет на 24 млн злотых (около 20 млн белорусских рублей в эквиваленте), тогда как годом ранее — всего на 2 млн злотых (около 1,6 млн рублей).

Как отмечает Rzeczpospolita, установленный на границе Беларуси и Польши забор и организованное вдоль него дополнительное патрулирование «ограничило контрабанду людей, но не остановило организованные преступные группировки».

Причем, судя по отчету польских пограничников, увеличились объемы контрабанды в том числе и через легальные пункты пропуска: за прошлый год сотрудники пограничной службы и других учреждений изъяли незаконно ввезенных из Беларуси товаров на общую сумму 30 млн злотых (около 25 млн рублей), тогда как годом ранее эта сумма была аж в 5 раз меньше — 5,8 млн злотых (около 4,7 млн белорусских рублей).

По данным польских пограничников, в целом в два раза выросла контрабанда на польских границах не только из Беларуси, но также из Украины и России. Общая сумма выявленной контрабанды по всем трем направлениям составила почти 50 млн злотых (чуть более 40 млн рублей).