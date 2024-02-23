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СМИ: Зеленский собирается в Армению

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  • 23.02.2024, 21:11
  • 1,208
СМИ: Зеленский собирается в Армению

Поездка может состояться уже в следующем месяце.

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может отправиться с визитом в Армению. Об этом пишет Factor TV со ссылкой на источник.

По их данным, дата поездки окончательно не подтверждена, однако Зеленский может приехать в Ереван уже в марте, сейчас идут переговоры о сроках. Поверенный в делах Украины в Армении Валерий Лобач, отвечая на вопрос о последствиях войны в Украине для Южного Кавказа, сказал следующее:

- На самом деле, сейчас можно многое сказать, но я пока ничего не могу сказать. Через несколько дней вы сами услышите новость и будете знать, что произойдет. Со своей стороны скажу, что Украина готова поддержать Армению. Не раскрывая скобок... вы увидите через несколько дней. В любом случае наша страна сделает все для урегулирования и стабилизации региона, - цитирует его издание.

На уточняющий вопрос, имеет ли он в виду возможный приезд президента Украины, Лобач ответил: «Могу только сказать, что весна принесет в Армению много позитивных событий».

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