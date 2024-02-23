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«Еще повторим»: как ВСУ удалось поразить полигон оккупантов на Херсонщине

  • 23.02.2024, 21:23
«Еще повторим»: как ВСУ удалось поразить полигон оккупантов на Херсонщине

Украина имеет серьезные механизмы противодействия РЭБ врага.

Украинские военные ударили по полигону врага на Херсонщине. Это смогли сделать благодаря разведывательным БПЛА Shark.

Но любое применение средств поражения без разведки и корректировки огня почти невозможно. Об этом «24 Каналу» рассказал украинский военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что после подтверждения информации принимают решение о запуске ракеты. Отметим, что по полигону в Подо-Калиновке прилетело 21 февраля.

«Любые «глаза» для нас важны. Данные, допустим, нашей разведки радиотехнической, данные наших агентов на оккупированной территории проверяются. Дальше уже доразведка и корректировка огня. Shark – один из механизмов подтверждения цели», – сказал военный эксперт.

У украинских военных есть более десятка средств такого уровня, которые могут контролировать наличие оккупантов или вражеской техники. А еще – точно передавать координаты или уточнять их на определенный момент. Все, чтобы оружие попало именно туда.

Борьба с российскими системами

Украина имеет довольно серьезные механизмы противодействия радиоэлектронной борьбе врага. С этим очень сильно помогают союзники. Украинская команда радиотехников работает непосредственно на поле боя и определяет, как обойти российские системы. В частности, РЭБ и ПВО.

- Есть украинские механизмы уже украинского РЭБ, которые давят на ПВО противника. Мы видим хорошие результаты. До этого был удар по такому же полигону в районе Волновахи. То есть повторили еще раз и еще раз повторим, как только будет возможность выполнить такое боевое задание, – подчеркнул лётчик-инструктор.

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