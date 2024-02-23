Из очередного издания белорусской Красной книги могут исключить около 40 видов 23.02.2024, 21:28

Зубру же, медведю и рыси — понизить охранный статус.

Некоторые виды животных и растений, которые пока относятся к краснокнижным в Беларуси, могут утратить этот статус. Об этом «Минск-Новостям» сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык.

Министр заявил, что «в вопросах сохранения и устойчивого использования биологического и ландшафтного разнообразия Беларусь демонстрирует существенный прогресс».

— Из четвертого издания Красной книги Беларуси исключено 20 видов диких животных и 8 — растений, — отметил он.

Андрей Худык добавил, что из пятого издания Красной книги планируется исключить еще 12 видов животных и 26 — растений. По ряду видов, таких как зубр европейский, рысь, бурый медведь, барсук обыкновенный, предлагается снизить охранный статус.

Напомним, бурый медведь занесен в Красную книгу Беларуси. Это самый крупный хищник на нашей территории.

Однако в последнее время, из-за того что медведи стали все чаще выходить к людям, охотники и лесники предлагают исключить животное из Красной книги. Ученые же советуют не спешить.