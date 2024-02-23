Железнодорожники: За три дня под Минском произошло два инцидента с опасными грузами 1 23.02.2024, 21:45

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Произошла и утечка токсичного газа.

За минувшие три дня в окрестностях Минска произошло два инцидента с опасными грузами на железной дороге. В Фаниполе случилась утечка вредного газа, под Михановичами с рельсов сошли груженные бензином цистерны, сообщили в «Сообществе железнодорожников Беларуси».

По данным железнодорожников, на станции Фаниполь днем 20 февраля при выполнении маневровой работы в вагоне РЖД, груженном специальными емкостями, был обнаружен резкий запах газа.

МЧС на месте утечки токсичного газа в Фаниполе. 20 февраля 2024 года.

Оказалось, что произошла утечка остатков особо токсичного вещества — этилмеркаптана. Он числится в списке сильнодействующих ядовитых веществ, относится к II классу опасности (вещества высокоопасные) и в больших количествах может вызывать головную боль, тошноту и потерю координации, также он поражает почки и печень.

Вагон отцепили для устранения утечки, организовали ограждение, выставили охрану. Работы по ликвидации последствий инцидента выполняли сотрудники МЧС, они заняли четыре часа. В МЧС сообщили, что угрозы жизни и здоровью людей нет.

Резкий «химический» запах отмечался работниками станции Фаниполь, пассажирами, жителями близлежащих домов. Очевидцы фиксировали «дымление бочек» в составе стоящего на станции грузового поезда.

МЧС на месте схода цистерн с бензином под Михановичами. 22 февраля 2024 года.

А 22 февраля на подъездных путях компании А-100, примыкающих к станции Михановичи, сошли с рельсов две цистерны, груженные бензином. Это произошло прямо под мостом трассы М1/Е30.

К счастью, разлива топлива и пожара удалось избежать, на место происшествия приехали силы МЧС.

«По предварительным данным, причиной схода явились неправильные действия руководителя работ — составителя поездов», — добавили в сообществе.