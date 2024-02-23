Минчанка сдала квартиру и «ушла в минус» на 1000 рублей 23.02.2024, 22:15

Теперь предупреждает других арендодателей.

Светлана (имя изменено) давно сдает свою трешку в хрущевке в Московском районе, но с такой ситуацией столкнулась впервые. В 2022 году она заселила в квартиру молодую пару из Туркменистана, которая первый год исправно платила аренду и не доставляла проблем. В ноябре прошлого года договор истек, поэтому Светлана решили перезаключить его на такой же срок: по словам женщины, иностранцы планировали обосноваться в Беларуси и получить ВНЖ, пишет Onliner.

— Мы пришли в РСЦ, чтобы заключить договор аренды, и моя главная ошибка была в том, что я не взяла залог перед тем, как его подписать, — вспоминает Светлана. — После того как процедура состоялась, квартиранты объявили: денег на залог нет. Я расстроилась, но в тот момент и подумать не могла, каким боком мне это вылезет.

Прошел месяц. В ноябре Айджан (имя изменено) объявляет хозяйке квартиры о том, что уезжает из страны: в паре произошел конфликт, поэтому девушка не намерена здесь больше оставаться. Светлана успела попросить ее сняться с регистрации, но иностранки и след простыл.

— Я пригрозила ее парню, Ахмеду (имя изменено), что пойду в суд и выселю ее принудительно. Он попросил этого не делать и обещал платить за нее налог. Буквально через месяц звонит мне из самолета и объявляет: его депортировали, поэтому он покидает Беларусь. У меня был шок, потому что я поняла: выписаться он не сможет, поэтому придется выписывать через суд обоих. При этом оплату аренды никто не отменял, — вздыхает минчанка.

Женщина пошла в суд, и буквально на днях ситуация разрешилась. В рамках второго слушания квартирантов все-таки выписали, через две недели Светлана получит на руки решение суда.

Финал этой истории — минус порядка 1100 рублей из бюджета минчанки, которые не с кого взыскать. В эту сумму входят деньги, потраченные на судебные издержки, и арендная плата за двух квартирантов, которые съехали еще пару месяцев назад.

— Так как договор аренды можно расторгнуть только по соглашению сторон, мой совет владельцам, которые сдают квартиры: берите предоплату за пару месяцев вперед. Так вы обезопасите себя от финансовых потерь в случае, если квартиранты «испарятся». Еще один вариант — сделать у нотариуса доверенность на третье лицо, которое точно будет находиться в Беларуси и в случае чего сможет подъехать с вами в РСЦ и по доверенности выписать из квартиры бывших жильцов, — подытожила Светлана.