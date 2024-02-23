Топ-5 позитивных фильмов для просмотра в выходные 23.02.2024, 22:21

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В каждом из них снялась голливудская актриса Дженнифер Энистон.

Громко об Дженнифер Энистон заговорили после съемок в сериале «Друзья», где она сыграла Рэйчел Грин. Однако это далеко не последняя роль Дженнифер, которая принесла ей славу и успех.

«Униан» советует посмотреть и другие хорошие фильмы с Энистон в главной роли:

«Притворись моей женой»

Холостой мужчина неожиданно встречает девушку, которая ему очень понравилась. Он пытается произвести на нее впечатление, но делает это очень глупым способом - рассказывает о тяготах семейной жизни. Вместо сочувствия девушка просит нового знакомого познакомить ее с его семьей. Что теперь ему делать? Он обращается за помощью к своей коллеге, которая должна притвориться его женой.

«Мы — Миллеры»

Наркодилер нанимает фальшивую жену и малолетних хулиганов на роль своей семьи для того, чтобы провести в грузовике через всю страну 1000 фунтов марихуаны. Чем обернется для них такое приключение?

«Развод по-американски»

Девушка по имени Брук решает расстаться со своим бойфрендом Гэри. Однако все не так просто, как могло бы быть. Между бывшими влюбленными начинается настоящая война, так как ни один из них не хочет съезжать с квартиры, в которой они живут.

«Несносные боссы»

Ник, Курт и Дэйл решаются на отчаянный шаг - стереть в порошок своих несносных боссов, которых они просто уже не могли терпеть. Что из этого выйдет?

«Больше, чем друг»

Лучшие друзья внезапно обретают общего сына. Эта неожиданная ситуация дает им понять, что они не могут друг без друга жить. Однако основу сюжета формируют две классических дилеммы - дружба-любовь, семья-работа - и любовный треугольник.