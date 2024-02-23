Как брестчанка получила второй польский проездной документ 23.02.2024, 22:48

Она подчеркнула, что получить документ стало гораздо проще.

Белоруска Алиса (имя изменено) поделилась с bgmedia.site опытом об упрощенном порядке подачи документов для белорусов, которые Польша ввела в июле 2023 года.

Срок действия беларуского паспорта у Алисы закончился еще в феврале прошлого года. К тому времени она успела сделать польский ПМЖ (pobyt stały), поэтому отправилась в Отдел по делам иностранцев Варшавы делать польский проездной документ.

«Зимой прошлого года эта процедура было сложнее в плане документов, — признается брестчанка. — Нужно было предоставить доказательство того, что я не могу получить паспорт в белорусском консульстве или поехать домой. У меня были такие доказательства, поэтому я, воспользовавшись услугами присяжного переводчика, перевела необходимые документы и предоставила их сотруднику».

Примерно через месяц Алиса получила долгожданный проездной документ, с которым без проблем смогла посетить четыре страны ЕС. В феврале 2024 года срок действия проездного документа истек и девушка сразу пошла делать второй.

«Немного изучив вопрос, я поняла, что все стало гораздо проще — убрали добрую половину документов, необходимых при подаче, — говорит брестчанка. — Я быстренько заполнила анкету, особо не заморачиваясь, что где-то накосячу. Все потому, что поляки не придираются, как у нас, к каждой запятой. Если где-то будет ошибка, то в анкете можно спокойно зачеркивать и дописывать нужные данные. Поэтому в ужонд я шла спокойной».

Вся процедура заняла примерно полчаса. Сегодня Алиса ожидает смс о готовности польского проездного документа. Брестчанка отметила, что несмотря на информацию на официальном сайте ужонда Варшавы, ей в итоге понадобилось чуть больше документов.

Какие документы нужны белoрусу при подаче?

- распечатанная и заполненная анкета на получение польского проездного документа;

- 2 цветные фотографии (35*45мм);

- оригинал любого вида ВНЖ (karta pobytu czasowego) или ПМЖ (karta pobytu stałego) и копия карты с двух сторон;

- оригинал и копия решения о получении ВНЖ или ПМЖ (decyzja o wydaniu karty pobytu);

- просроченный белoрcуский паспорт (если есть) и копии его страниц с печатями;

- просроченный проездной польский документ (если есть).

«Кроме этого мне практически в конце всей процедуры дали лист, где попросили в произвольной форме написать, почему я не могу получить проездной документ в Беларуси и зачем он мне нужен, — вспоминает Алиса. — Я так понимаю, это формальность. Написала буквально пару строк и бумагу приняли без лишних вопросов».

Она подавала документы в Варшаве и поэтому вполне допускает, что в других Отделах по делам иностранцев по Польше процедура может немного отличаться. Документ по-прежнему выдают на год. Заявку нужно подавать в Отдел по делам иностранцев по месту жительства (в Варшаве это по адресу Marszałkowska 3/5, кабинет 21, второй этаж), бронировать место в очереди не нужно, достаточно взять талон в живую очередь (талон с буквой W).

Напомним, упрощенная форма получения проездного документа для белорусов начала действовать с 1 июля 2023 года, а 29 декабря преференции продлили еще на полгода.

Польский проездной документ для иностранца (polski dokument podróży dla cudzoziemca) — документ, заменяющий паспорт в случае, если гражданин другой страны потерял свой паспорт и не может его восстановить. Например, если паспорт испорчен или если срок действия истек, а получить новый паспорт своего государства на территории Польши невозможно. Это особенно актуально для граждан Беларуси, так как власти Беларуси отказались выдавать и менять паспорта своих граждан за рубежом.

Проездной документ не дает дополнительных преимуществ или виз в новые страны. Это только удостоверение личности и документ, куда ставят визы.

Напомним, что карта побыта не заменяет проездной документ иностранца. В путешествиях вам необходимы два этих документа — и польская карта побыта и проездной документ иностранца.

В Польше он работает как удостоверение личности и позволяет выезжать за границу, если другие документы (как то виза или вид на жительство) дают человеку такое право. Однако иногда могут возникнуть проблемы, если такой документ незаконно «не признают» некоторые авиакомпании-лоукостеры.