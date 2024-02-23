Зеленский: Украина будет готовить новое контрнаступление 23.02.2024, 22:54

В 2024-ом году.

Украина в 2024-ом году будет готовить новое контрнаступление, а не только оборонятся. Об этом сказал в интервью американскому телеканалу Fox News президент Украины Владимир Зеленский, передает FREEДОМ.

- Мы будем готовить новое контрнаступление, новую операцию. Я не говорю, что мы просто остановимся, — заявил он.

Глава украинского государства подчеркнул, что весь мир должен понять, что в Украине гибнут люди.

«Некоторые спрашивают, выживут ли украинцы без поддержки Конгресса США? Конечно. Но не все. И если мы поймем это, если мир готов к этому — вы это увидите», — заявил он.

Зеленский уверен, что президент РФ Владимир Путин не остановится в Украине, а пойдет с войной на страны Восточной Европы.

«Но поймите — это трагедия. Это будет трагедия для всех нас. Не только для Украины. Не только для украинцев. Для всей Европы. Путин никогда не остановится. Он пройдет через всю Восточную Европу, потому что он этого хочет, потому что это — его цель», — резюмировал он.