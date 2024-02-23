Экс-канцлера Австрии Себастьяна Курца признали виновным в даче ложных показаний 1 23.02.2024, 23:21

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Против него могут возбудить и другие дела.

Австрийский судья признал бывшего канцлера Себастьяна Курца виновным в даче ложных показаний. Как сообщает Bloomberg (перевод — zn.ua), теперь ему могут быть предъявлены дальнейшие обвинения в рамках масштабного федерального расследования коррупции.

Вынесенный в пятницу Региональным уголовным судом Вены приговор является победой антикоррупционной прокуратуры Австрии, которая нивелировала политически чувствительное дело накануне нынешних выборов, положившись на известного чиновника правительства Курца, который сам подозревается в отдельных уголовных расследованиях, как на главного свидетеля.

В четырехмесячном судебном процессе под вопросом были заявления, сделанные Курцем под присягой, когда он был канцлером в 2020 году, перед парламентариями, расследовавшими тайное видео, снятое на испанском острове Ибица. На нем якобы его партнер по коалиции торгует влиянием с женщиной, выдававшей себя за племянницу российского олигарха.

Прокуроры утверждают, что 37-летний Курц принимал непосредственное участие в принятии ключевых решений по найму на работу в австрийском агентстве по управлению государственными активами OeBAG, хотя перед парламентским комитетом он утверждал, что держался от этого в стороне. Свидетельства против Курца дал Томас Шмид, бывший глава OeBAG.

Решения о найме были «централизованно организованы» и «высшим приоритетом» для Курца, заявил прокурор Грегор Адамович в своем заключительном слове.

Видео из Ибицы привело к обнародованию тысяч сообщений в WhatsApp после проведенных у чиновников обысков, что в конечном итоге привело к отставке правительства.

Пока команда юристов Курца оценивает приговор, государственные следователи взвешивают, предъявлять ли ему другие обвинения. Прокуратура расследует обвинения в том, что до вступления в должность Курц подпитывал дезинформацию, используя государственные деньги для публикации сфабрикованных опросов общественного мнения в австрийских таблоидных СМИ.

Расследования оказывают влияние на восприятие общества правящей Народной партии даже под руководством преемника Курца, Карла Нехаммера. Ультраправа Партия свободы, бывший лидер которой был главным героем видео из Ибицы, лидирует в опросах общественного мнения по антирейтингу.

Сам Курц пришел к власти, пообещав покончить с так называемой австрийской Freunderlwirtschaft, или экономикой дружбы - противоречивой чертой национальной политики, в которой партии дают должности лояльным к ним лицам.

После ухода из политики в 2021 году Курц стал глобальным стратегом Thiel Capital, калифорнийской инвестиционной компании, которой руководит Петер Тиль, миллиардер, донор Дональда Трампа, и участвовал в кампаниях в социальных сетях, чтобы убедить австрийскую общественность в том, что он стал жертвой тщательно спланированной аферы.