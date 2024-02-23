Украинские разведчики показали последний маршрут российского А-50

Украинские разведчики показали последний маршрут российского А-503
- 23.02.2024, 23:44
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Самолет начал терять высоту вблизи города Ейск.
Украинские защитники сегодня, 23 февраля, уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Он начал терять высоту вблизи города Ейск.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram.
В украинской разведке отметили, что «ценный российский самолет» сбили во взаимодействии с Воздушными силами ВСУ над Азовским морем.
В ГУР также показали фото последнего маршрута российского самолета, на которых можно заметить, что он пролетал над Краснодарским краем.
«Резкое падение скорости и высоты подбитого самолета А-50У зафиксировано вблизи города Ейск (в Краснодарском крае РФ - ред.)», - уточнили в военной разведке.
Что известно об А-50У
В ГУР уточнили, что А-50У - это новая модернизированная версия самолета. Такой воздушный командный пункт россияне использовали для дальнего радиолокационного обнаружения, управления и наведения для ударов по Украине ракетами со стратегической авиации.
- Сбитие А-50У - очередной серьезный удар по потенциалу и возможностям террористической Москвы, - сказано в сообщении.
Стоимость уничтоженного самолета - 350 миллионов долларов.