Украинские разведчики показали последний маршрут российского А-50 3 23.02.2024, 23:44

1,350

Самолет начал терять высоту вблизи города Ейск.

Украинские защитники сегодня, 23 февраля, уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Он начал терять высоту вблизи города Ейск.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram.

В украинской разведке отметили, что «ценный российский самолет» сбили во взаимодействии с Воздушными силами ВСУ над Азовским морем.

В ГУР также показали фото последнего маршрута российского самолета, на которых можно заметить, что он пролетал над Краснодарским краем.

«Резкое падение скорости и высоты подбитого самолета А-50У зафиксировано вблизи города Ейск (в Краснодарском крае РФ - ред.)», - уточнили в военной разведке.

Что известно об А-50У

В ГУР уточнили, что А-50У - это новая модернизированная версия самолета. Такой воздушный командный пункт россияне использовали для дальнего радиолокационного обнаружения, управления и наведения для ударов по Украине ракетами со стратегической авиации.

- Сбитие А-50У - очередной серьезный удар по потенциалу и возможностям террористической Москвы, - сказано в сообщении.

Стоимость уничтоженного самолета - 350 миллионов долларов.