закрыть
24 февраля 2024, суббота, 16:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Премьер Италии обвинила РФ в нападении ХАМАС на Израиль

  • 24.02.2024, 16:32
  • 1,412
Премьер Италии обвинила РФ в нападении ХАМАС на Израиль
Джорджа Мелони

И призвала помочь Украине победить.

Террористы ХАМАС не стали бы нападать на Израиль в октябре прошлого года, если бы Россия не начала войну против Украины, выразила мнение газете il giornale премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

По ее словам, Россия «нарушила» систему международного права, это «вызвало реакцию на Ближнем Востоке».

Мелони заявила, что действия России имели «каскадные последствия для других областей мира – от Ближнего Востока до Балкан и Африки.

По мнению итальянского премьера, «если в Украине не будет восстановлена международная законность, очаги конфликта будут продолжать размножаться».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Убит за Будапештский меморандум
Убит за Будапештский меморандум Ирина Халип
Пять сценариев завершения войны в Украине
Пять сценариев завершения войны в Украине Анатолий Амелин
Они боятся суда
Они боятся суда Леонид Судаленко
Путин стал уязвимым
Путин стал уязвимым Дуг Клейн