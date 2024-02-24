Премьер Италии обвинила РФ в нападении ХАМАС на Израиль 24.02.2024, 16:32

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Джорджа Мелони

И призвала помочь Украине победить.

Террористы ХАМАС не стали бы нападать на Израиль в октябре прошлого года, если бы Россия не начала войну против Украины, выразила мнение газете il giornale премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

По ее словам, Россия «нарушила» систему международного права, это «вызвало реакцию на Ближнем Востоке».

Мелони заявила, что действия России имели «каскадные последствия для других областей мира – от Ближнего Востока до Балкан и Африки.

По мнению итальянского премьера, «если в Украине не будет восстановлена международная законность, очаги конфликта будут продолжать размножаться».