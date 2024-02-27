Боевики ДШРГ «Русич» объявили о бунте против Кремля 2 27.02.2024, 8:56

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И вышли из подчинения.

Ультраправая группировка ДШРГ «Русич» утверждает, что после публикации видео с одобрением расстрела украинского военного с ними связались представители российских силовых и административных структур.

Изначально боевиков якобы мягко попросили удалить публикацию, а затем стали угрожать проблемами с Центром «Э» и службами ФСБ, пишет dialog.ua.

Боевики группировки ответили отказом: они не намерены скрывать свои преступления в Украине, несмотря на то что в Кремле еще боятся публичного признания в геноциде украинцев.

«Мнение каких-то казнакрадов и предателей, полагающих, что надо рисковать жизнью русских бойцов для взятия в плен как можно большего числа «азовцев» (которых потом с удовольствием обменяют на условного Медведчука), для нас не является и не будет являться достойным внимания», - ответили в «Русиче».

К слову, созданное неонацистом Алексеем Мильчаковым подразделение опубликовало «инструкцию по утилизации военнопленных ВСУ» еще осенью 2022 года.

Среди прочих бесчеловечных поступков боевики призывают врать начальству о ранениях украинских военных, чтобы потом не объяснять смерть пленного, а также требуют пытать пленников, пока не получат все данные.

Данные о захоронениях они предлагают продавать близким погибших, а деньги тратить на экипировку. Ранее Минюст США внес отряд ДШРГ «Русич» и его лидера неонациста Алексея Мильчакова в санкционные списки.