В Минске сдают дом в аренду за рекордную сумму 1 27.02.2024, 9:02

1,880

За что предлагают платить $6 тысяч в месяц?

В Минске сдают в долговременную аренду дом за рекордную сумму — 6000 долларов. Жилье находится в частном секторе микрорайона Зеленый Луг. «Зеркало» посмотрело, за что надо платить такие деньги.

В четырехуровневом коттедже площадью более 700 «квадратов» раньше находился частный детский сад. Сейчас недвижимость решили сдать в аренду на длительный срок (не менее года).

В доме — семь спален, восемь санузлов, кухня-столовая, гостиная с камином, гардеробные, тренажерный зал, постирочная комната. Имеется зона спа с переливным 12-метровым бассейном, автономным джакузи, водяной пушкой, гидромассажем, сауной с душевой и комнатой отдыха. Есть терраса, гараж и парковка.

В доме — централизованное водоснабжение и канализация, отопление на газу. При этом оборудованы теплые полы, установлены радиаторы. На каждом этаже есть система вентиляции с рекуперацией тепла. Имеется котел Vaillant, бойлер на 600 литров, система подготовки воды Amazon.

Кроме встроенных шкафов, мебели в доме нет, но имеется некоторая техника: холодильник, микроволновка, посудомоечная и стиральная машины, телевизор. Арендаторы могут пользоваться посудой и некоторой мелкой бытовой техникой.

Коттедж расположен на участке, который занимает 10 соток, он охраняется. На придомовую территорию попадают через ворота с дистанционным управлением и калитку с кодовым замком. Пространство возле дома представляет собой ухоженный газон с декоративными растениями, на нем установлена беседка, также есть детская площадка.

За месяц аренды хозяева хотят получить 6000 долларов, или 19 470 рублей.