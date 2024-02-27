Сколько человек работало в IT в Беларуси в 2023 году 27.02.2024, 11:13

Впервые меньше 100 тысяч.

По официальным данным, число работников в IT-отрасли в стране за 2023 год сократилось более, чем на 15%. А общее число специалистов в IT оказалось минимальным за последние четыре года, пишет devby.io.

Сколько айтишников насчитал Белстат

Данные о численности занятых в разных сферах ведомство публикует два раза в год. В феврале появляется предварительная, а летом — уже итоговая статистика.

Предварительно — в прошлом году в IT работало более 88 тысяч человек. Это на 16% или на 17,6 тысячи меньше, чем в 2022 году. Последний раз примерно столько людей работало в отрасли в 2019 году.

Более того впервые за последние три года число работающих специалистов в IT оказалось меньше 100 тысяч.

Впрочем, к цифрам Белстата есть вопросы.

Например, по данным ведомства, в 2022 году в IT-секторе работало на 2,2 тысячи меньше, чем в 2021 году.

Но если взять данные того же Белстата по найму и увольнениям, то за 2022 год число специалистов в IT-секторе сократилось почти на 17 тысяч специалистов.

Стоит уточнить, что позже Белстат убрал из открытых данных цифру в 105,8 тысяч работавших в IT в 2022. Вероятно, при окончательных подсчетах она изменилась.

Данные за прошлый год тоже вызывают вопросы. Ведомство показывает, что число работников в IT сократилось на более, чем на 17 тысяч. Но в 2023 году отток специалистов (разница между принятыми и уволенными) значительно замедлился относительно 2022 года.

Возможно, отток в почти 17 тысяч, который случился в 2022 году, Белстат как раз учел в статистике за 2023 год. Айтишники, которые уволились и уехали из страны в 2022 году, работали в белорусском IT какое-то время и по этой причине могли попасть общую в статистику занятых в отрасли за 2022 год. Но в прошлом году они уже не числились сотрудниками в РБ, соответственно, не попали в общую статистику.

Как бы то ни было, статистика показывает общую тенденцию — численное сокращение IT-сектора.

Отток айтишников в 2022—2023

Издание devby.io посмотрело, какие еще есть данные о числе айтишников.

С прошлого года Белстат не публикует информацию о нанятых и уволенных в IT и ограничивается лишь данными в целом по сектору «информация и связь». Если ориентироваться на эти данные, можно примерно посчитать, сколько специалистов потеряла отрасль за прошлый год. По оценкам издания — больше 6 тысяч человек.

Для сравнения, за 2022 год отток специалистов был в 2,5 раза выше — больше 16,5 тысяч. Основная причина — война в Украине, из-за которой началась вторая волна релокации айтишников.

Всего за последние два года IT-сектор потерял только по официальным данным (и расчетам devby.io за 2023) более 22,5 тысячи человек. Реальные потери отрасли могут быть значительно выше.

Сколько специалистов в ПВТ

Осенью прошлого года ПВТ обнародовал информацию о количестве новых резидентов в 2022—2023 годах и сотрудниках. На тот момент в компаниях Парка работало более 60 тысяч специалистов (с учетом новых резидентов и компаний, которые ушли из ПТВ/Беларуси). Весной 2022 года их было более 78 тысяч человек. То есть за более, чем за год штат компаний ПВТ сократился примерно на 18 тысяч человек или почти на 25%.

Что дальше

В этом году 44 компании стали новыми резидентами ПВТ, однако Парк не обнародовал новую информацию о численности сотрудников.

Большинство новых резидентов — небольшие компании, которые были зарегистрированы только в прошлом году. Поэтому, вероятно, приток новых специалистов не очень большой.

Между тем только в этом году, если ориентироваться на данные ПВТ, несколько десятков компаний перестали быть резидентами Парка. Вероятно, часть из них ушла в ликвидацию, при этом можно предположить, что не все сотрудники таких компаний продолжат работать в Беларуси.

Самые громкие закрытия бизнеса в этом году пока связаны с мобильными разработчиками.

В начале января стало известно о закрытии в Минске офиса разработки израильской геймдев-компании Playtika. Официальная причина закрытия, по словам сотрудников, — legal issues (законодательные вопросы — Прим. ред.).

В минском офисе сегодня работает около 300 человек. По словам источников, ожидается, что компания сократит 50% всей минской команды, то есть около 150 человек. Специалистам, не попавшим под сокращение, предложат три опции: работа на удаленке (через Грузию), релокация (источники называют Польшу — Прим. ред.) или B2B.

Офис в Минске закроет мобильный разработчик с белорусскими корнями Apalon. В течение февраля-марта компания всю белорусскую команду (более 100 человек) уволят. Это произойдет в связи с продажей продуктов Mosaic Group — материнской компании Apalon. Ее интеллектуальная собственность стала предметом сделки (стоимость активов составляет 160 миллионов долларов), при этом команда — нет.

Также из страны уходит геймдев-студия с белорусскими корнями Belka Games. Официально процедура ликвидации белорусского юрлица была запущена в конце декабря 2023 года. Решение было принято собственником.

Остались ли еще сотрудники Belka Games в Беларуси (кто-то может работать удаленно) точно не известно. Ранее там работало более 100 человек. На текущий момент в LinkedIn более 20 сотрудников Belka Games указали Беларусь в качестве актуальной локации.

Что с вакансиями в Беларуси

На рынке IT-вакансий в конце прошлого года было пока самое глубокое дно. В декабре в Беларуси было 3648 активных IT-вакансий — это абсолютный антирекорд за всю историю наблюдений и минус 15% к ноябрю. Подобный резкий провал наблюдался год назад, в декабре 2022 года.

Впрочем, в начале этого года отдельные компании активизировали найм.

Например, на сайте rabota.by более 40 вакансий появилось за последний месяц от Lesta Games. Компания ищет разработчиков, дизайнеров, аналитиков, инженеров. Также более 40 вакансий разместила компания Innowise Group — нужны разработчики, менеджеры, инженеры. Более 20 предложений о работе в Беларуси разместила за последний месяц компания Andersen.