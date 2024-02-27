Никита Журавель получил в Чечне 3,5 года колонии по делу о сожжении Корана 27.02.2024, 11:12

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Суд Грозного вынес приговор россиянину.

К трем с половиной годам колонии приговорил районный суд Грозного обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля, перевезенного на время следствия в Чечню и там избитого сыном Рамзана Кадырова, сообщает ВВС.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 148 и ч.2 ст. 213 УК РФ — оскорбление чувств верующих и хулиганство.

Следственный комитет России утверждал, что на одном из допросов Журавель дал показания о том, что сжег Коран якобы по указанию украинских спецслужб за вознаграждение в 10 тысяч рублей.

19-летнего Журавеля арестовали в мае 2023 года. Дело против него возбудили после того, как видео с сожжением Корана у мечети в Волгограде появилось в интернете.

По личному распоряжению главы СКР Александра Бастрыкина и несмотря на протесты правозащитников юношу перевезли в Чечню, где и прошел суд.

В конце сентября того же года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает Никиту Журавеля. В посте, который сопровождал видео, Кадыров-старший писал, что гордится поступком сына.

В другом, более позднем видео, глава Чечни заявил, что не видит причин для наказания сына и считает, что «было бы хорошо», если бы его сын убил Журавеля.

Публикация ролика вызвала волну возмущения в соцсетях. Российские власти по существу так и не комментировали видео, хотя, по мнению юристов, опрошенных Би-би-си, людей, причастных к изображенному на видео избиению, как и распространившего это видео Кадырова, можно привлечь к ответственности как минимум по девяти статьям российских законов.

После избиения арестанта сын Кадырова получил множество высоких должностей и наград

МВД России отказалось возбуждать уголовное дело. Как сообщали российские СМИ, у Адама Кадырова, которому на момент избиения было 15 лет, не наступил возраст уголовной ответственности.

Сын Кадырова, избивший арестованного в СИЗО, получил третью награду за месяц

После этого Адам Кадыров был награжден множеством медалей и орденов — в частности, медалью «Герой Чеченской Республики», орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», орденом «Дуслык» («Дружба») и другими.

15-летний сын главы Чечни получил также несколько должностей — стал начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни и куратором батальона Минобороны, вошел в чеченский совбез.