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Израиль готовит передачу Украине уникального противоракетного оружия

  • 27.02.2024, 11:16
  • 2,676
Израиль готовит передачу Украине уникального противоракетного оружия

Для защиты от воздушных атак РФ.

Израиль работает над передачей Украины механизмов раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках беспилотных аппаратов.

Об этом сказал представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Генеральной Ассамблеи ООН.

Он также отметил, что в первую неделю после начала вторжения России в Украину в феврале 2022 Израиль прислал Украине более 100 тонн гуманитарного оборудования. Кроме того, «сотни украинцев получили лечение в израильских больницах и центрах реабилитации».

Кроме того, израильский дипломат заявил, что Иран поставляет России беспилотники, которые используются в конфликте на территории Украины.

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