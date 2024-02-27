«Такой Феликсович есть в каждой организации» 27.02.2024, 11:21

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Как инженер из колхоза стал популярным блогером в TikTok.

Александр Махонько из Гродно, бывший инженер машинно-тракторного парка и нынешний директор частной компании по продаже запчастей для сельскохозяйственной и спецтехники, после работы или в перерывах от неё снимает ролики, которые мгновенно залетают в топ и набирают по несколько миллионов просмотров.

Их главные герои — Феликсович и молодой автомобильный инженер.

Гродненец нередко шутит на темы авторазборок, очередей на границе и показывает жизнь автомеханика с другой стороны, которая, очевидно, нравится подписчикам и вынуждает поставить «лойс» под каждым видео.

Журналисты av.by съездили в гости к блогеру-автомеханику и узнали, для чего всё это!

Александру — 29 лет. Как и многие выпускники, после окончания вуза поехал закреплять полученные знания в колхоз. Там дипломированному специалисту сразу доверили должность инженера по эксплуатации машинно-тракторного парка. Если простыми словами, в обязанности парня входили организация ремонта, обслуживание автотракторного парка, выпуск техники в поля, а также снабжение необходимыми запасными частями.

— С утра до вечера был занят: сперва — планёрка, потом — проверка исправности техники, подпись путевых листов, — вспоминает Александр о своих трудовых буднях на селе. — Далее — решение вопросов по ремонту техники, поиск запасных частей, работа с документацией... Во время сезонных полевых работ вообще зачастую приходилось дежурить до вечера, пока не вернётся с полей последний трактор или комбайн.

На селе Александр отработал два с половиной года, сменив два места трудоустройства. Но, как признаётся парень, всегда хотел чего-то большего.

— Я постоянно искал лучшей жизни и пробовал себя в иных сферах!

Вскоре знакомый молодого человека предложил ему переехать в областной центр и стать продавцом на складе запчастей.

— Сел, подумал... Работа-то знакомая! Должен справиться.

Так Александр оказался в Гродно. Спустя короткое время вник в рабочий процесс, завёл клиентскую базу, разобрался в специфике нового занятия.

— Меня сразу назначили на должность директора! Обязанностей, конечно, много: найди детали, закажи, организуй доставку, отгрузи, потом ещё и получи деньги, — смеётся Александр. — Мы продаём запчасти к сельскохозяйственной, дорожной и специальной технике. Причём не только для колхозов, но и для городских предприятий. Словом, везде, где есть тракторы, подметальные машины, копалки, сажалки, сеялки, — там наши клиенты! Кроме запчастей, много сопутствующего товара: масел, антифризов, смазок, лампочек, хомутиков и прочей мелочовки.

Работы и клиентов хватает. Вот только воспоминания о деревенской жизни никак не отпускали сердце молодого инженера.

— У меня был уже в это время аккаунт в TikTok. Я вёл его примерно с 2019 года. Забрасывал туда всё подряд. Как говорится, что вижу, то и пою. Тогда там значилось около 6 000 подписчиков. А когда ушёл из колхоза, понял, что надо продолжать снимать на тему, связанную именно с селом! Ведь она так или иначе затрагивает каждого белоруса. Согласитесь, большинство городских из деревни. Там до сих пор у кого-то живут бабушки, дяди, тёти… Долго думал, как подойти к этой теме. И придумал!

Надо сказать, навыки видеографа у Александра имелись. Как признаётся собеседник, первые записи он начал делать на мобильные телефоны с простенькой камерой, которые только-только стали появляться на рынке.

— Был у меня когда-то Sony Ericsson K750i. Помните такой? Вот на него я снимал свои первые видео, — смеётся Александр.

Но вернёмся к роликам, которые набирают миллионы просмотров. Как удалось гродненцу нащупать то самое, что так откликнется потом в сердцах подписчиков?

— Я понял: нужен главный герой! В его лице многие узнают своего начальника, соседа, коллегу, товарища. Так появился Феликсович. Как мне кажется, в любой организации есть свой Феликсович! Это тот самый эксперт, голова. Мужик, который разбирается во всех вопросах и любит раздавать советы, даже если их никто и не просит, — улыбается Александр. — У моего главного героя нет реального прототипа. Но с каждого знакомого образа я взял понемногу.

Однако на одном Феликсовиче контент не построишь, подумал Александр. И принялся вводить другие образы.

— Как-то вспомнил себя в должности молодого инженера. Это ведь тоже этап, который проходят почти все специалисты… Когда ты только-только начинаешь работать, когда у тебя ещё нет опыта и практических знаний. А все кругом так и норовят тебя где-то «подколоть». А где-то и помогают! Так вот появился второй главный герой моих видеороликов — молодой неопытный инженер!

Два персонажа быстро нашли отклик у аудитории блогера. Количество подписчиков стало расти, а ролики принялись залетать в топы! Когда первый из них собрал миллион просмотров, тиктокер снова задумался над расширением контента:

— Очень важно было нащупать так называемые «боли» своей аудитории. Продумать темы, которые сегодня наиболее актуальны в автомобильной среде. Так появились смешные ироничные записи про авторазборку, «колейки» на границе, перекупов и прочее…

— Сколько времени уходит на создание одного видео?

— В среднем около трёх часов. Над сценарием я почти не работаю! Он рождается сам. Любая жизненная ситуация может лечь в основу будущего ролика. Потом уже в мыслях или на бумаге пару фраз набросал, какими-то шуточками приправил, и всё — можно снимать! Но, надо признаться, алгоритмы того же TikTok по-прежнему остаются непредсказуемыми. Бывает, во время обеда за час быстро сниму какое-то видео и оно наберёт миллион (а то и два) просмотров! А случается, что снимаю два дня, меняю не одну локацию, привлекаю много людей... А тема не заходит!

В TikTok у Александра 90 000 подписчиков, в среднем видеоролики просматривают 300 000—400 000 раз. Казалось бы, с такими показателями впору зарабатывать на своём аккаунте. Удаётся это гродненцу?

— Нет, прибыли никакой не получаю. Это скорее просто хобби для души. Во всяком случае, сейчас. Хотя я, наверное, хотел бы, чтобы в будущем это приносило мне какой-то дополнительный доход.

Параллельно с TikTok Александр развивает ещё и личный аккаунт в Instagram. Здесь, правда, подписчиков поменьше — чуть больше 17 000. Но охваты тоже впечатляют!

— Замечала, что в последних роликах засветился пикап JAC T8 Pro. Неужели реклама? — интересуемся мы.

— Ну, это первая проба!

Сколько стоил тест-драйв блогера местному дилеру JAC, парень не говорит. А вот честными впечатлениями о китайском пикапе откровенно делится:

— Китай — это Китай! С прямыми конкурентами данной модели никогда не сталкивался. Если сравнивать с уазиком, то JAC однозначно получше будет. Если в конкуренты добавить «японцев», возможно, станет в чём-то проигрывать им, но опять же здесь большую роль играет стоимость.

Кстати, сам гродненский тиктокер передвигается на 20-летнем Mercedes-Benz. Как шутит собеседник, с полумиллионным пробегом! Мы не могли не попросить познакомить нас с немецким «старичком», а заодно поинтересовались его состоянием: кузов гнилой или ещё поездит?

— Машина 2002 года выпуска. Хоть и старенький у меня W211, но бизнес-класс ощущается, — говорит Александр и признаётся, что «Мерседес» был его давней мечтой. — Первая машина — Ford Escort, потом появился Volkswagen Passat (B5). На актуальную 3-летнюю модель у меня пока не хватает средств, так что езжу на этом...

За рулём немецкого седана Александр 2,5 года. Покупал машину в Борисове. Уже тогда на одометре «Мерса» было 440 000 км пробега, сейчас — более 500 000! Под капотом авто 2,7-литровый дизель ОМ647.

— Мотор, в принципе, надёжный! — рассказывает Александр. — Время от времени он, конечно, заставляет понервничать. И после очередной поломки хочется машину сразу выставить на av.by на продажу! То по электрике что-то заглючит, то датчик какой-то «умрёт»… Я, разумеется, ремонтом занимаюсь сам, но «Мерседес» — не тот автомобиль, который отремонтируешь в гараже на коленках. Нужно дополнительное оборудование, поэтому мне приходится обращаться к проверенным в городе механикам.

— А о каком автомобиле мечтаешь?

— Если откровенно, то о BMW M5. Не представляю, когда я приду к своей мечте, но кто знает, может, мне в этом помогут герои из «ТикТока» — Феликсович и молодой инженер!