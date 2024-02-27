Европарламент одобрил передачу Украине 50 млрд евро помощи 3 27.02.2024, 14:41

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Помощь будет передана Киеву в течение четырех лет.

Европейский парламент одобрил создание фонда помощи для Украины и передачу 50 млрд евро в течение четырех лет.

Об этом заявил корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк в Twitter.

«Европейский парламент подавляющим большинством голосов (536 «за», 40 «против», 39 «воздержались») одобрил выделение Украине 50 миллиардов евро», - сообщил он.

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Лидеры стран ЕС 1 февраля на специальном саммите в Брюсселе одобрили выделение Украине 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility на 2024-2027 годы.

А уже 5 февраля Совет ЕС и Европарламент достигли предварительного соглашения о создании нового инструмента для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины Ukraine Facility.

Документ должен быть одобрен Европарламентом на пленарной сессии, которая запланирована на 26-29 февраля 2024 года.