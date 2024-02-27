Белоруска снимает ролики об актерском мастерстве на уровне Голливуда 7 27.02.2024, 14:48

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Комментаторы требуют дать ей «Оскар».

Иногда настоящий блокбастер можно запихнуть и в минутный вертикальный ролик. Белоруска снимает «голливудские» ролики с невероятными перевоплощениями и учит актерскому мастерству тысячи людей. Комментаторы требуют выдать ей первый в истории «Оскар» за TikTok, пишет onliner.by.

Зовут девушку Олеся Мацкевич-Грибок, она довольно известная в СНГ актриса, а в данный момент — успешный кастинг-директор и автор книг по актерскому мастерству. Белорусам Олеся может быть знакома по главным ролям в белорусском фильме «Выше неба» и российской полнометражке «Ивановы-Ивановы», роль в которой девушке досталась именно благодаря впечатляющим роликам в Reels, на YouTube и в TikTok и миллионам просмотров на них.

Что же в них такого впечатляющего? Оцените сами. Олеся за минуту может сменить несколько противоположных по характеру героев, параллельно раздавая молодым актерам советы на тему профессионального мастерства. Не зря аккаунт Олеси в Instagram называется «Мать всех актеров». Удивляет то, как точно Олеся передает архетипы персонажей. Большинство ее роликов построено на стебном сравнении ролей в условном российском и голливудском кино. Причем часто достается и тем и другим.

Комментаторы часто отмечают и актерскую игру самой Олеси. Зарыдать за полсекунды? Не вопрос. Сыграть «зачуханную» библиотекаршу, а затем Лару Крофт буквально с интервалом в 10 секунд? Легко. Ролики Олеси цепляют динамичностью, эффектами и вниманием к деталям, не характерным для большинства «наколеночных» вертикальных видео.