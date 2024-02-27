Reuters: Навальный знал о подготовке обмена и дал согласие на него 27.02.2024, 14:55

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Алексей Навальный

Обмен должен был состояться в середине февраля.

Алексей Навальный и его жена Юлия знали о подготовке обмена и были согласны на него. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на собственный источник, знакомый с ходом переговоров. Обмен должен был состояться в середине февраля.

Согласно изданию, обсуждение возможного обмена велось при участии российского бизнесмена Романа Абрамовича (о том же упоминала в своем обращении соратница Навального Мария Певчих, но Абрамович ей это не подтвердил и ситуацию никак не прокомментировал).

В обмене участвовали представители властей России и Германии. Изначально речь шла об обмене корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в России в шпионаже, на сотрудника ФСБ Вадима Красикова, отбывающего наказание в Германии за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Путин готов был совершить обмен только на Красикова, однако власти Германии отказывались выдать его в обмен на Гершковича, считая освобождение журналиста «проблемой американцев».

Когда в качестве еще одной кандидатуры на обмен был назван Навальный, представители Германии согласились, рассказал собеседник агентства.

Мария Певчих ранее заявила, что накануне убийства Навального в колонии переговоры о его обмене находились в финальной стадии.

«Я получила подтверждение о том, что переговоры ведутся и находятся на финальной стадии, вечером 15 февраля. 16 февраля Алексей был убит», — сказала она.

Financial Times со ссылкой на источники вчера написала, что после смерти Алексея Навального в колонии власти Германии потеряли интерес к обмену Красикова. Но американцы по-прежнему будут пытаться освободить Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана.

Алексей Навальный умер 16 февраля в ИК-3 «Полярный волк» — по официальной версии, ему якобы во время прогулки стало плохо.