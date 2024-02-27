Гродненец убил двух беременных косуль 4 27.02.2024, 14:57

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Ему грозит суровое наказание.

Сотрудники инспекции природоохраны устроили обыск у жителя Гродно и обнаружили там останки двух беременных косуль. Ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщает «Гродно Плюс».

В подвале дома гродненца было найдено мясо диких животных, в общей сложности порядка 24 килограммов. Осмотр внутренних органов животных показал, что внутри находилось два эмбриона.

— В связи с тем, что у нас запрещена охота на косуль, вред исчисляется в тройном размере за каждую добытую особь. Соответственно, и вред — 960 базовых (38 400 рублей. — Прим. ред.), это за двух взрослых косуль в тройном размере и за каждый эмбрион по 120 базовых величин. Помимо этого, у нарушителя изъято четыре единицы зарегистрированного оружия, 602 патрона к ним, 24 дичи мясной продукции и на личный транспорт наложен арест, — прокомментировал старший инспектор Гродненской областной инспекции охраны животного растительного мира Михаил Горбач.

Как пояснили в Гродненской инспекции природоохраны, мужчина был охотником. Комментировать произошедшее он отказался. На него завели уголовное дело — ему грозит лишение свободы на срок до шести лет с лишением права охоты и штрафом.