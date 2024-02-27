«В Аргентине хорошо и веганам, и любителям сочных стейков» 2 27.02.2024, 15:02

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Белоруска переехала в Буэнос-Айрес и рассказала, сколько стоит там жить.

В рубрике «Сколько стоит жить» читатели CityDog.io рассказывают о ценах в городах и странах, куда они переехали. На этот раз узнали, во сколько обойдется снять жилье, сходить в ресторан или на йогу в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

– Есть такое представление, что в Аргентине – как и в целом в Латинской Америке – очень дешево жить. Но как и в любом утверждении с оценочным «очень», тут не обошлось без заблуждений, – рассказывает Алеся. – Мы прожили в Буэнос-Айресе 6 месяцев и можем сказать, что, в сравнении с Грузией и западной Европой тут жить и правда дешевле, но не все так однозначно.

Все цены в материале актуальны по состоянию на 26 февраля 2024 года по «черному курсу» – то есть 1055 песо к 1$. В Аргентине этот курс называется «голубой доллар». Черный курс возник из-за тотального контроля за оборотом и движением иностранной валюты, и это более выгодный курс для туристов и всех, кто привез валюту в страну.

Также в Аргентине существует официальный курс (826,11 песо к доллару США), с которым работают банки и официальные обменники и по которому рассчитывается стоимость импортных товаров, и неофициальный, который определяется рынком. Величина неофициального курса зависит от новостей, политики и событий в стране.

Жилье: «С русскоязычными риэлторами лучше не связываться»

– Цены на арендное жилье в Буэнос-Айресе зависят от района и наличия мебели. Чаще всего приезжие селятся в Палермо, Кабашито, Вижа Креспо, Реколета и Бельграно. Двухкомнатную квартиру (спальня и гостиная) с более-менее приличным ремонтом без мебели на долгий срок можно найти за $400-500.

Цены на двухкомнатные квартиры с мебелью, минимальной посудой и бытовой техникой начинаются от $600. Тут уже каждый сам выбирает, что ему важнее: вид из окна, наличие парка, близость кафешек и магазинов и так далее.

За свою квартиру мы платили $950, включая коммуналку. Это дорого и не оправдано – но поняли мы это гораздо позже.

Как правило, во всех квартирах есть кондиционер, но нет стиральной машины. Прачечные могут размещаться на первом этаже. В домах с прачечными есть внутренний чатик, куда ты записываешься и приходишь на свое время стирать бельишко. В одной из квартир, где мы жили, не было ни стиралки, ни прачечной внутри здания, поэтому мы носили белье в прачечные, которых здесь пруд пруди. Наше белье помещалось в одну машинку, и стирка нам обходилась всего в 2800 песо ($2.6). Вещи забирали уже высушенными и поглаженными.

– Тем, кто решит переехать в Буэнос-Айрес на срок от месяца и больше, советую не связываться с русскоязычными риэлторами. Во-первых, их услуги платные, и это может быть как фиксированная цена – например, $150, так и 20% от стоимости квартиры каждый (!) месяц аренды. А во-вторых, они зачастую вводят приезжих в заблуждение и предлагают только дорогие квартиры – мол, это очень хорошая цена, лучший район и прочее.

Лучше всего искать квартиры на аргентинских сайтах, например на Zonaprop. Там можно поставить фильтры, чтобы выходить сразу на хозяина. Аргентинцы, сдающие квартиры, – как правило, состоятельные люди, которые говорят на английском. Вам проще будет договориться с ними, даже при помощи переводчика, чем платить за услуги риэлтора, которые того не стоят.

А еще стоит быть готовым к тому, что большинство арендодателей просят оплату не только за первый и последний месяц, но и депозит, равный месячной стоимости аренды.

Проезд: «С февраля стоимость проезда выросла в 6 раз»

– До прихода к власти нового президента Аргентины Хавьера Миллея проезд на общественном транспорте стоил смешные деньги. А с февраля 2024 стоимость поездки выросла почти в 6 раз. И хотя для экспатов и туристов все равно получается недорого, для многих местных такой скачок цен – настоящая катастрофа.

Стоимость проезда зависит от длины маршрута: заходя в автобус, вы говорите, куда едете, и водитель рассчитывает стоимость. Дальше вы прикладываете карточку SUBE для оплаты: в автобусах стоимость варьируется от 270 до 370 песо ($0.3–0.4) – но это для тех, кто зарегистрировал свою карточку на сайте. Для остальных проезд по карте с апреля составит 430–590 песо ($0.4–0.5). Стоимость поездки на метро с 80 песо выросла до 125, или с $0.07 до 0.11.

Для поездок на такси есть локальный сервис Didi – он еще дешевле, чем Uber. Например, за поездку длиной в пять километров не в час пик вы заплатите 2500-3000 песо ($2.4–2.8).

Внутри страны выгодно летать местными бюджетными авиалиниями Flybondi. Перелет из Буэнос-Айреса в Барилоче (регион озер и гор на границе с Чили) обойдется в $125 туда-обратно на двоих.

Продукты: «В Аргентине хорошо и веганам, и любителям сочных стейков»

– Питаться в Аргентине можно недорого, особенно если покупать продукты в лавках – там и продукты свежее, и цены приятнее. Например, у нас рядом с домом есть две фруктово-овощные (Verduleria) и две мясные (Carniceria), где иногда продают сыры и яйца. Конечно, это не так удобно, как прийти в супермаркет и все сразу купить, но для меня поход в лавки имеет свой шарм. Во-первых, практикуешь испанский с продавцами, во-вторых, меньше упаковки. В супермаркетах иногда даже яблоки могут быть перетянуты пищевой пленкой.

Наша привычная корзина овощей включает в себя салатные листья и/или шпинат (огромный пучок, маленьких тут не бывает), помидоры черри (400 г), свежие брокколи и цветная капуста, батат (один). За все по стоимости выходит около 10000 песо (~$9.4).

С фруктами ситуация такая же, как и везде: на сезонные цена ниже, но как только сезон заканчивается, цена повышается. Например, мы здесь подсели на манго: в сезон (январь как раз середина лета в Аргентине) цена за два манго была 1200–1500 песо ($1.3–1.6). Сейчас, в феврале сезон заканчивается, и за один манго просят уже 2000 песо ($1.9).

Несмотря на то, что Аргентина – страна мяса, здесь заметно развито движение веганов. И я как веган со стажем расправила плечи. Например, есть бренд NotCo, которые производят не-стейки, не-куриные наггетсы, не-сыр, не-молоко и не-мороженое. Цены если и отличаются от цен на продукты животного происхождения, то несильно. Например, 200 г тофу стоит 2800 песо ($2.6), 100 г веганской моцареллы – около 3000 песо ($2.8), а моцарелла из коровьего молока обойдется в 2000 песо ($1.9).

В любом супермаркете или лавке здоровых продуктов можно найти приличный выбор замороженных веганских котлет – 2700 песо ($2.5) за упаковку из двух штук по размеру как для бургеров. Для сравнения: цена за килограмм стейков milanesa (горячо любимый аргентинцами шницель из говяжьей вырезки) от 8000 песо за килограмм ($7.6); веганский йогурты – 2000 песо ($1.9), обычные йогурты – от 1000 до 1700 ($0.9–$1.6), веганское молоко – 1700 ($1.6), обычное молоко – 1400 ($1.3).

Выбор мясных продуктов в Аргентине, конечно, впечатляющий. Эта аграрная страна занимает 6 место по масштабам производства говядины (по состоянию на 2021 год) и входит в топ стран на ряду с Монголией, Испанией и Сербией, где на каждого жителя страны в год приходится 100 кг потребленного мяса.

Цена за говяжий стейк – от 5000 песо ($4.7) за килограмм, куриное филе – от 3000 песо ($2.8). Огромный лоток яиц (36 штук) обойдется всего в 3000 песо ($2.8).

Наверное, первое, что нам бросилось в глаза, это то, что в магазинах большой выбор риса и макарон. Многие аргентинцы – потомки итальянцев, поэтому паста и пицца – одни из самых любимых блюд. Есть даже такая традиция: каждый месяц 29-го числа есть ньокки – маленькие кусочки теста, которые отваривают и едят с разными соусами.

В супермаркетах вы не найдете привычной гречки, перловки, пшенки, овсянка есть только очень мелкого помола. К счастью, в Буэнос-Айресе очень много магазинов здорового питания – и там можно найти и гречку (правда, зеленую), и овсянку. Мы брали хлопья грубого помола за 1000 песо ($0.9 за 500 г) и зеленую гречку за 2100 ($1.3 за 250 г).

Кафе и рестораны: «Хватает опций на любой кошелек»

– Концентрация заведений в Буэнос-Айресе зашкаливает. В Аргентине в целом развита культура есть не дома, поэтому я поначалу каждый раз радовалась и умилялась тому, как утром на террасе кофейни можно застать дедушку, поглощающего новости из газеты и неторопливо потягивающего американо с медиалуном (это такие булочки, похожие на маленькие круассаны, но из более плотного теста).

Когда я ходила поработать в кофейню, со мной по соседству часто сидели бабушки-подружки, которые встречались просто посплетничать или отметить чей-то день рождения. Меня приятно поражало, что в заведения ходит не только молодежь, как это принято, например, в Минске, но вообще люди всех возрастов.

За капучино в Буэнос-Айресе вы отдадите 2500–2700 песо ($2.4–2.6). В типичных кофейнях часто бывают приятные скидки утром на комбо: кофе и медиалун за 2500 песо ($2.4). Если же говорить про кофейни со especialidad cafe – то есть такие, где сами варят и обжаривают, то выйдет немного дороже. И да, я как веган просто ликовала, что в любой кофейне есть вариант на растительном молоке. В 99% случаях это миндальное, другое редко попадается. Латте на миндальном мне выходил в 2900–3000 песо ($2.7–2.8).

Завтрак в кофейне на двоих обойдется примерно в 18 000 песо ($17). За эти деньги вы получите, например, брускетту с авокадо и яйцом, мюсли с йогуртом и фруктами, капучино и латте.

Из интересных особенностей аргентинского распорядка дня можно отметить тот факт, что большинство кофеен открываются только в 9–10 утра, обеды подают с 2 до 4, а потом до 8 вечера – перерыв. Кухня открывается только на ужин с 8 или 8:30 вечера и работает до закрытия. Из-за жаркого климата аргентинцы поздно ужинают, а после обеда уходят на неофициальную сиесту.

Если вы вдруг захотели пообедать в воскресенье в 4 дня, придется постараться, чтобы что-то отыскать. В воскресенье многие лавки и заведения закрываются на выходной, и даже не все супермаркеты будут открыты. В Аргентине любят отдыхать, и это распространяется и на услуги, и на еду. Поэтому если вы привыкли, что можно потыкать пальцем в приложении и капуч с безглютеновым мафином вам доставят в любое время дня и ночи, забудьте об этом.

Обед на двоих, включая два блюда и напитки (неалкогольные), выходил у нас на 20000–22000 песо ($19–21). А еще Аргентина – страна не только мяса, но и вина, поэтому оно здесь недорогое, и ужин с алкоголем обойдется не намного дороже. Все очень зависит от типа заведения, но в целом в Буэнос Айресе хватает опций на любой кошелек.

Развлечения: кино – 1500 песо ($1.4), занятие спортом на улице – $3–4 за занятие

– В некоторых кинотеатрах Буэнос-Айреса – например, в Cinepolis – показывают фильмы в оригинале на английском с испанскими субтитрами. Стоит это вообще недорого: 1500 песо ($1.4) за одного.

Еще в Буэнос-Айресе немало йога-студий – в основном, испаноязычных. Если это вас не пугает, то в среднем стоимость занятия – 7000–7500 песо ($6.6–7), абонемент за 4 занятия – 22000 ($21).

У русскоязычных йога-тренеров будет чуть дороже и по актуальному курсу: за занятие $7.5. Недавно, в Буэносе открылась первая студия йоги, где преподавание ведется на русском, английском и испанском языках. Интерьер и атмосфера в студии намного комфортнее, чем в привычных аргентинских, а качество преподавания ничуть не хуже. Стоимость занятия там – $8, а абонемент на 4 занятия – $30.

Вообще, аргентинцы обожают спорт, а так как погода располагает к занятиям на улице почти круглый год, то многие тренеры ведут группы в парках. Чаще всего это общая физическая нагрузка: упражнения с гантельками, со своим весом, кардио, упражнения с TRX петлями. За это берут какие-то смешные деньги, что-то около $3–4 за занятие.

В городе много керамических мастерских, куда можно прийти на разовый воркшоп или походить на регулярные занятия. Перед Новым годом, чтобы создать себе праздничное настроение в +30, мы ходили на такой воркшоп ручной лепки из глины. Все проходило вечером в уютном заведении с зажженными свечами, огоньками, цветами и приглушенным светом. Помимо мастер-класса, мы пили аргентинское вино для вдохновения и блеска глаз и ели брускетты, чтобы не духом единым. За двоих воркшоп, в стоимость которого входило вино без ограничения и еда, мы заплатили 30000 песо ($30), и остались очень довольны – еще и с новыми кружками ручной работы.

Буэнос-Айрес – очень комфортный и дружелюбный город для жизни. С оговоркой, что вы зарабатываете в валюте. Те, кто получает зарплату в песо, будут зависеть от пока что никак не желающей остановить свой галоп инфляции. За 2023 год цены на потребительские товары в Аргентине выросли на 254,2%. В стране регулярно проходят забастовки профсоюзов. С приходом нового президента очень многие надеятся на изменения, которые уже происходят и пока что отличаются радикальным характером, затрагивая, конечно же, самые уязвимые слои населения – пенсионеров и малоимущих. Но в перспективе есть надежда, что Аргентинская экономика встанет с колен и вернет себе статус самой сильной экономики Южной и Латинской Америки.