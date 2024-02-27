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Артиллерия ВСУ накрыла два российских «Града» с экипажами

  • 27.02.2024, 16:59
  • 2,352
Артиллерия ВСУ накрыла два российских «Града» с экипажами

«Фейерверк» попал на видео.

Артиллерия Вооруженных сил Украины уничтожила сразу две реактивные системы залпового огня «БМ-21 Град» россиян на Востоке. Видео поражения враждебных РСЗО показал волонтер и блогер Сергей Стерненко в соцсети Twitter. Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».

Отмечается, что поражение российских «Градов» произошло благодаря совместной работе батальона К-2 54-й ОМБр ВСУ, бригады НГУ «Рубеж» при взаимодействии с украинскими артиллеристами. Выявление и корректировка огня осуществлялась, в частности, с помощью разведывательных дронов.

Судя по характерным разрывам, вероятнее всего, обе БМ-21 «Град» были поражены ракетами GMLRS из реактивных установок M142 HIMARS или M270.

На кадрах видно, что по меньшей мере одна установка была заряжена реактивными снарядами, и после поражения у некоторых боеприпасов загорелись твердотопливные двигатели, что привело к их детонации.

OSINT-исследователям Телеграмм-канала «КиберМука» удалось определить место поражения враждебных РСЗО.

Российские БМ-21 «Град» были уничтожены западнее временного оккупированного Лисичанска в Луганской области.

Мощность горения вражеских реактивных установок дает основание утверждать, что они были уничтожены полностью.

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