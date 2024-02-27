Под Минском продается красивый дом с новой мебелью и баней во дворе 27.02.2024, 16:57

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Есть даже уличный бассейн.

Этот новый дом в 14 километрах от Минска продается в состоянии «заезжай и живи». Новому владельцу не придется ничего доделывать и докупать — коттедж обставлен мебелью и бытовой техникой, все инженерное оборудование настроено и исправно работает, на большом участке сделано благоустройство, стоит баня с уличным бассейном. Правда, стоит такой вариант недешево, пишет realt.by.

Недреска находится сразу за Заславлем, от микрорайона Хмелевка деревню отделяет лишь канал Вилейско-Минской водной системы. Место для загородной жизни хорошее — вокруг живописная природа, современная застройка, рядом выезд на скоростную трассу в сторону Минска.

Дом построен в 2021 году. Стены из блоков, утеплены. Фасад комбинированный — декоративная штукатурка, клинкер, вставки из лиственницы.

Крыша вальмовая, с графитовой металлочерепичной кровлей. В тон крыше — подшивка кровельных свесов и ламинированный оконный профиль.

Общая площадь дома — 181 квадрат. На входе нас встречает остекленная терраса, находится она под одной крышей с домом. Решение практичное — террасу можно использовать по назначению в любую погоду. Для уюта и создания атмосферы загородного дома здесь установлен стильный камин на дровах. Полы облицованы керамогранитом, на стенах клинкер.

За входной дверью — прихожая с большим шкафом до потолка, далее просторная гостиная, совмещенная с кухней и столовой. В этой части установлено большое панорамное окно, через которое открывается вид на благоустроенный участок.

Интерьер современный, стильный, с новой дизайнерской мебелью. Имеется вся необходимая бытовая техника. Дом можно сравнить с номером дорогих апартаментов — все уже готово для заселения, осталось лишь распаковать свои чемоданы.

В доме три светлые и уютные спальни, гардеробная со стеллажами. Также в планировке видим два санузла и топочную.

Отапливается дом газовым котлом, в резерве — электрический. Вода поступает из собственной скважины, канализация местная.

Участок 15 соток. Он огорожен, с ландшафтным дизайном. Имеется зона отдыха с баней и уличным бассейном.

Стоимость же такого варианта — 279 000 долларов.