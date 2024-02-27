На рынке труда Беларуси сложилась аномальная ситуация 27.02.2024, 17:03

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Растет дефицит кадров, а работники активно «испаряются».

В Беларуси продолжает сокращаться численность занятого в экономике населения. Это следует из свежих данных Белстата. Тем временем на рынке труда нарастает еще одна проблема — увеличивается дефицит работников.

В экономике Беларуси в январе было занято 4 млн 129,1 тыс. человек, сообщает Белстат. Это очередной антирекорд. Январский показатель на 11 тыс. ниже, чем месяцем ранее.

Тем временем в целом по стране на 27 февраля не хватает 135,9 тыс. работников. Столько предложений от нанимателей размещено в общереспубликанском банке вакансий. Для сравнения: на 24 января их насчитывалось 135,4 тыс. То есть наблюдается рост.

В октябре 2023 года о проблеме сокращения занятого в экономике населения говорил премьер Роман Головченко. «Здесь работают различные факторы, как объективные, так и субъективные. Так, сейчас в трудоспособный возраст вступает поколение, которое родилось в период так называемой демографической ямы 1990-х годов. Есть и другие факторы», — заявил Роман Головченко, но не конкретизировал, о каких именно причинах идет речь.

По его словам, чтобы решить проблему, чиновники намерены привлекать иностранных работников и «максимально задействовать имеющиеся трудовые ресурсы».

Напомним, ранее эксперты отмечали, что одна из основных причин дефицита работников — миграция населения, в том числе по политическим причинам.