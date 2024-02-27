закрыть
27 февраля 2024, вторник, 17:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На рынке труда Беларуси сложилась аномальная ситуация

  • 27.02.2024, 17:03
  • 2,520
На рынке труда Беларуси сложилась аномальная ситуация

Растет дефицит кадров, а работники активно «испаряются».

В Беларуси продолжает сокращаться численность занятого в экономике населения. Это следует из свежих данных Белстата. Тем временем на рынке труда нарастает еще одна проблема — увеличивается дефицит работников.

В экономике Беларуси в январе было занято 4 млн 129,1 тыс. человек, сообщает Белстат. Это очередной антирекорд. Январский показатель на 11 тыс. ниже, чем месяцем ранее.

Тем временем в целом по стране на 27 февраля не хватает 135,9 тыс. работников. Столько предложений от нанимателей размещено в общереспубликанском банке вакансий. Для сравнения: на 24 января их насчитывалось 135,4 тыс. То есть наблюдается рост.

В октябре 2023 года о проблеме сокращения занятого в экономике населения говорил премьер Роман Головченко. «Здесь работают различные факторы, как объективные, так и субъективные. Так, сейчас в трудоспособный возраст вступает поколение, которое родилось в период так называемой демографической ямы 1990-х годов. Есть и другие факторы», — заявил Роман Головченко, но не конкретизировал, о каких именно причинах идет речь.

По его словам, чтобы решить проблему, чиновники намерены привлекать иностранных работников и «максимально задействовать имеющиеся трудовые ресурсы».

Напомним, ранее эксперты отмечали, что одна из основных причин дефицита работников — миграция населения, в том числе по политическим причинам.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Жизненное пространство бункерного типа
Жизненное пространство бункерного типа Владимир Халип
Битва за будущее
Битва за будущее Виталий Портников
Убит за Будапештский меморандум
Убит за Будапештский меморандум Ирина Халип
Пять сценариев завершения войны в Украине
Пять сценариев завершения войны в Украине Анатолий Амелин