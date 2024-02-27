закрыть
27 февраля 2024, вторник, 22:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Посол Литвы: НАТО «нейтрализует» Калининград первым, если РФ бросит вызов Альянсу

1
  • 27.02.2024, 21:16
  • 2,478
Посол Литвы: НАТО «нейтрализует» Калининград первым, если РФ бросит вызов Альянсу

После вступления Швеции в НАТО Балтийское море станет внутренним морем Альянса.

Страны Североатлантического альянса сразу «нейтрализуют» Калининград в случае, если россияне бросят вызов НАТО. Об этом в соцсети Х заявил посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс.

Он рассказал, что после вступления Швеции в НАТО Балтийское море станет внутренним морем Альянса.

«Если Россия осмелится бросить вызов НАТО, Калининград будет «нейтрализован» первым. Предыдущие ложные обвинения России в том, что она окружена НАТО, теперь становятся реальностью», - подчеркнул Линкявичюс.

Напомним, еще вчера, 26 февраля, парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. Теперь решение парламента в течение пяти дней должен утвердить исполняющий обязанности президента Венгрии Ласло Кевер.

Затем заявку, которую одобрила Венгрия, должны направить в Государственный департамент США.

Венгрия стала последней страной, ратификация которой была необходима для того, чтобы Швеция официально вступила в Североатлантический альянс.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Жизненное пространство бункерного типа
Жизненное пространство бункерного типа Владимир Халип
Битва за будущее
Битва за будущее Виталий Портников
Убит за Будапештский меморандум
Убит за Будапештский меморандум Ирина Халип
Пять сценариев завершения войны в Украине
Пять сценариев завершения войны в Украине Анатолий Амелин