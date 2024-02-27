Посол Литвы: НАТО «нейтрализует» Калининград первым, если РФ бросит вызов Альянсу 1 27.02.2024, 21:16

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После вступления Швеции в НАТО Балтийское море станет внутренним морем Альянса.

Страны Североатлантического альянса сразу «нейтрализуют» Калининград в случае, если россияне бросят вызов НАТО. Об этом в соцсети Х заявил посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс.

Он рассказал, что после вступления Швеции в НАТО Балтийское море станет внутренним морем Альянса.

«Если Россия осмелится бросить вызов НАТО, Калининград будет «нейтрализован» первым. Предыдущие ложные обвинения России в том, что она окружена НАТО, теперь становятся реальностью», - подчеркнул Линкявичюс.

Напомним, еще вчера, 26 февраля, парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. Теперь решение парламента в течение пяти дней должен утвердить исполняющий обязанности президента Венгрии Ласло Кевер.

Затем заявку, которую одобрила Венгрия, должны направить в Государственный департамент США.

Венгрия стала последней страной, ратификация которой была необходима для того, чтобы Швеция официально вступила в Североатлантический альянс.