Китай разорвал связи с российской платежной картой «Мир» 28.02.2024, 8:09

После санкций США.

В России перестали работать карты китайской платежной системы UnionPay, привязанные к службе Huawei Pay. Пользователи столкнулись с невозможностью оплаты устройствами в терминалах отечественных магазинов, пишет портал 66.ru. За границей таких проблем нет.

Ограничения могут быть следствием санкций США против российской Национальной системы платежных карт (НСПК), которая обрабатывает все операции по картам UnionPay в России.

В поддержке Huawei сообщили, что из-за изменений в работе сервиса поставщика платежных услуг Huawei Pay недоступен для использования на территории России. Там добавили, что не обладают информацией о восстановлении доступа.

Помимо этого за пределами России перестали работать кобейджинговые карты «МИР-UnionPay» Россельхозбанка, сообщила кредитная организация своим клиентам. С 24 февраля подобные ограничения действуют в Португалии, Италии и Таиланде: оплата не проходит, пополнить тоже нельзя, но можно вывести деньги через СБП, рассказали в телеграм-канале «UnionPay в России».

Кобейджинговые карты также выпускает Примсоцбанк. Там ситуацию не комментировали. Обычные UnionPay функционируют, как раньше. На данный момент их выпускают Азиатско-Тихоокеанский банк, Газпромбанк, Примсоцбанк и Россельхозбанк.

После ухода Visa и Mastercard из РФ Union Pay остается для россиян одним из последних способов проводить оплату за рубежом. География китайской платежной системы насчитывает 183 страны. Ею часто пользуются туристы в ОАЭ и Турции. Также карты Union Pay популярны у релокантов, для которых это практически единственная возможность получать зарплату от российского работодателя и тратить эти деньги за рубежом. Официально Union Pay к санкциям не присоединялась.

Также стало известно, что операции с картами «Мир» прекратил казахстанский банк «Фридом Финанс». «Р2Р-переводы во Freedom Banker с/на карту «Мир» более недоступны. Рекомендуем производить платежи и переводы с помощью переводов по номеру телефона в или из Цифра Банка», — сказали ТАСС в справочной службе кредитной организации.

23 февраля Минфин США ввел блокирующие санкции против НСПК — оператора «Мира», который на 100% принадлежит ЦБ РФ. Запущенная вскоре после аннексии Крыма и насчитывающая более 130 миллионов пластиковых карт система «Мир» «используется для обхода санкций и восстановления разорванных связей с международной финансовой системой», говорилось в релизе ведомства.

В НСПК в свою очередь сообщили, что санкции не повлияют на работу платежных сервисов внутри страны. Что касается зарубежных банков, то решение о приеме карт «Мир» в своей инфраструктуре они принимают самостоятельно, добавили там.

Осенью 2022 года под персональные санкции попал гендиректор НСПК Владимир Комлев, после чего банки ряда стран СНГ, а также Турции прекратили и ограничили работу с «Миром».