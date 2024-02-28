Германия подняла истребитель Eurofighter для перехвата российского самолета 2 28.02.2024, 8:16

5,296

Операция прошла успешно.

Воздушные силы Германии (Luftwaffe) подняли истребитель Eurofighter для перехвата российского военного самолета Ил-20М в районе Финляндии.

Об этом сообщает Luftwaffe.

В заявлении германских ВВС отмечается, что сигнал тревоги был активирован в городе Лааге после обнаружения российского Ил-20М, который двигался без установленного плана полета к юго-востоку от Хельсинки, с использованием Eurofighter для визуального контроля.

Люфтваффе утверждает, что операция была успешно завершена без дальнейших инцидентов после проведения визуального контроля российского военного самолета.