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Германия подняла истребитель Eurofighter для перехвата российского самолета

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  • 28.02.2024, 8:16
  • 5,296
Германия подняла истребитель Eurofighter для перехвата российского самолета

Операция прошла успешно.

Воздушные силы Германии (Luftwaffe) подняли истребитель Eurofighter для перехвата российского военного самолета Ил-20М в районе Финляндии.

Об этом сообщает Luftwaffe.

В заявлении германских ВВС отмечается, что сигнал тревоги был активирован в городе Лааге после обнаружения российского Ил-20М, который двигался без установленного плана полета к юго-востоку от Хельсинки, с использованием Eurofighter для визуального контроля.

Люфтваффе утверждает, что операция была успешно завершена без дальнейших инцидентов после проведения визуального контроля российского военного самолета.

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