Германия подняла истребитель Eurofighter для перехвата российского самолета

Германия подняла истребитель Eurofighter для перехвата российского самолета2
- 28.02.2024, 8:16
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Операция прошла успешно.
Воздушные силы Германии (Luftwaffe) подняли истребитель Eurofighter для перехвата российского военного самолета Ил-20М в районе Финляндии.
Об этом сообщает Luftwaffe.
В заявлении германских ВВС отмечается, что сигнал тревоги был активирован в городе Лааге после обнаружения российского Ил-20М, который двигался без установленного плана полета к юго-востоку от Хельсинки, с использованием Eurofighter для визуального контроля.
Люфтваффе утверждает, что операция была успешно завершена без дальнейших инцидентов после проведения визуального контроля российского военного самолета.