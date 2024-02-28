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Кем работают белорусы в Литве и сколько их там?

  • 28.02.2024, 10:17
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Кем работают белорусы в Литве и сколько их там?

Большинство — не айтишники.

В Литве официально трудоустроены 47 726 граждан Беларуси, большинство — в сфере в сфере транспорта и логистики, сообщает LRT со ссылкой на литовскую службу занятости.

На данный момент вид на жительство в Литве имеют 62,5 тысячи граждан Беларуси. Большая часть осевших в соседней стране белорусов трудоустроена, а несовершеннолетних и пожилых людей старше 65 лет из Беларуси в общей сложности не более 5 тысяч.

По трудовому договору в Литве работают 47 726 граждан Беларуси — 1,6 раза больше, чем в прошлом году. Большинство из них (72%) — в сфере транспорта и логистики. Еще 12% заняты в строительстве, а 9% — в отрасли информации и связи.

Кроме того, по состоянию на 1 февраля на учете в литовской службе занятости состояли 512 обладателей белорусского паспорта (в 2020-м их было 227). Среди высококвалифицированных соискателей вакансий — в основном специалисты по логистике, программисты, тестировщики программного обеспечения, графические дизайнеры и менеджеры по продажам.

Напомним, в этом году Департамент миграции Литвы планирует проверить больше 18 000 белорусов, которые поселились в стране до введенных в 2022 году ограничений и проверок. Они должны будут заполнить вопросник, который сейчас заполняют приезжающие в Литву граждане Беларуси.

Отказ от заполнения вопросника будет расцениваться не в пользу заявителя, а если окажется, что человек представляет угрозу нацбезопасности, то его лишат вида на жительство в Литве.

В этом году политики Литвы говорят об ужесточении правил въезда в Литву для граждан Беларуси и России. Глава парламентского комитета нацбезопасности и обороны Лауринас Кащюнас предлагает лишать вида на жительство белорусов и россиян, если они регулярно ездят на родину.

В начале февраля парламент Литвы в первом чтении одобрил поправки к закону, согласно которым на год предлагается продлить действие национальных санкций в отношении граждан Беларуси и России и ужесточить проверку белорусов при въезде в Литву.

Как и прежде, в силе остается ограничение выдачи виз для белорусов и россиян. Есть исключения для супругов граждан Литвы или других стран ЕС, членов экипажей, осуществляющих международные перевозки. Ограничения не коснутся тех, кто въезжает в Литву по гуманитарным причинам.

Если Сейм примет эти поправки, они вступят в силу и будут действовать до 2 мая 2025 года.

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