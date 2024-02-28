«Роскосмос» начал срочно распродавать имущество 3 28.02.2024, 10:20

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Корпорация лишившись почти 80% доходов.

Госкорпорация «Роскосмос», лишившись почти 80% доходов от сотрудничества с иностранными партнерами из-за войны в Украине, планирует распродать непрофильные активы на сумму более 11,4 млрд руб. Об этом РБК сообщил представитель госкорпорации.

По его словам, речь идет более чем о 150 объектах различного назначения, среди которых есть земельно-имущественные комплексы, пансионаты и базы отдыха. Средства от реализации имущества будут направлены на «улучшение финансово-экономического состояния предприятий» госкорпорации.

В список предполагаемого для продажи в 2024 году имущества вошли объекты в Москве и Московской области, Краснодарском крае, Самаре, Тверской области и других регионах. В частности, «Роскосмос» собирается продать базу отдыха «Салют» в поселении Вороновское недалеко от Троицка. За 15,4 га и 18 строений на участке планируется выручить как минимум 703 млн руб., следует из документа, оказавшегося в распоряжении РБК.

Также на продажу будет выставлен комплекс зданий на Ленинградской улице в подмосковных Химках, входящий в госкорпорацию «Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина». Начальная стоимость строений и участка под ними общей площадью 1,8 га составит 652 млн руб.

В Сочи «Роскосмос» может продать 75,66% акций пансионата «Курорт Макопсе». За них госкорпорация хочет выручить около 332 млн руб.

Помимо этого, на торги будет выставлен имущественный комплекс на Бауманской улице в Басманном районе столицы, принадлежащий «Российским космическим системам». Начальная стоимость 16 зданий и 1,9 га земли составит 1,79 млрд руб. Кроме того, будут выставлены на продажу пансионаты «Восход» рядом с городом Сергиев Посад (720 млн руб.) и «Восток» в Лермонтово в Краснодарском крае (665 млн руб.), а также санаторно-оздоровительный комплекс «Чайка» в Коломенском районе Московской области (167 млн руб.).

В 2023 году «Роскосмос» смог выручить от продажи непрофильных активов свыше 6,5 млрд руб., уточнил его представитель. Так, в декабре состоялся аукцион по продаже территории комбината питания «Космос» на Новозаводской улице. В январе госкорпорация за 2,68 млрд руб. продала Московский завод электромеханической аппаратуры (МЗЭМА) на Авиамоторной улице в Лефортово.

В конце прошлого года глава «Роскосмоса» Юрий Борисов отмечал, что госкорпорация потеряла контрактов на 180 млрд руб. из 230 млрд в результате войны в Украине. За год корпорация осуществила 19 пусков — на 3 меньше, чем в первый год войны. По сравнению с довоенным 2021 годом количество запусков сократилось на четверть, или 6 единиц, а если сравнить с началом 2000-х — практически вдвое.