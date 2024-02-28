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Рассекречен самый дешевый кроссовер Skoda

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  • 28.02.2024, 10:24
  • 2,990
Рассекречен самый дешевый кроссовер Skoda

Появилось первое изображение новой модели авто.

Skoda готовит новый компактный кроссовер. Он поступит в продажу в начале 2025 года и станет самой доступной внедорожной моделью чешской марки. На сайте Skoda появился первый тизер авто.

На изображении показали переднюю часть авто. У кроссовера широкая решетка радиатора, большие воздухозаборники в бампере и тоненькие светодиодные фары.

На данный момент информации о самом дешевом кроссовере Skoda немного. Он пока даже не имеет имени — его планируют выбрать путем интернет-голосования. На данный момент предложены пять вариантов: Kwiq, Kymaq, Kylaq, Kariq и Kyroq.

Для удешевления модель будут производить в Индии, однако ожидаются ее поставки и в другие страны. Автомобиль построят на платформе MQB A0-IN, а его длина составит около 4 метров — это будет самый маленький кроссовер Skoda.

Ожидается, что авто получит 1,0-литровый турбомотор. На других моделях Skoda он развивает от 95 до 116 л. с. На выбор предложат 6-ступенчатые механическую и автоматическую КПП, а привод у авто будет передним.

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