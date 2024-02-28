«Сказать, что мы были в шоке — это ничего не сказать!» 2 28.02.2024, 14:00

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«Крик души» жительницы Рогачева.

Жительница Рогачева опубликовала «крик души» в местном чате «диалога с властью». Она рассказала, что сейчас творится на действующем городском кладбище, которое обслуживает КЖЭУП «Рогачев». 25 февраля ей пришлось здесь хоронить отца, пишет «Флагшток».

«Сказать, что мы были в шоке — это ничего не сказать! Мало того, что вся дорога к месту новых захоронений — сплошное месиво из грязи, где машина с трудом проезжает, так еще и места для могил предложены в таком месте, что в первые минуты даже и не верится, что такое возможно», — говорит жительница райцентра.

Она описывает увиденное так: «вода, глина, грязь, соседние могилы из-за воды просевшие, некоторые вообще под водой».

И продолжает делиться впечатлениями:

«Когда привезли покойного на кладбище, катафалк даже не доехал до могилы, и метров 200 пришлось нести гроб на плечах над другими могилами! Это нормально?»

Женщина поставила перед ответственными лицами ряд вопросов:

Положили бы вы своего родного человека на вечный покой в яму с водой, чтобы через месяц эта могила ушла по воду?

По каким критериям или соображениям разрабатываются участки для захоронений?

Не изучая близость грунтовых вод, не разговаривая с работниками, которые копают могилы?

Когда будут приведены в порядок дороги в новой части кладбища?

«И не нужно писать, что было много снега, потом он таял, потом дожди и не просохла земля. Все это отговорки. Зимой снег не чистился толком, даже по центральной дороге кладбища. В сухое время года дорога не равняется, не подсыпается. В других городах центральная дорога в асфальте, а у нас…», — подытожила жительница Рогачева.

Также она задалась вопросом, «будут ли изменения в лучшую сторону при новых «депутатах».

Ответов чиновников на сообщение женщины в чате райисполкома не последовало.