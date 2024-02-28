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Щедрый клиент удивил сотрудников ресторана огромными чаевыми

  • 28.02.2024, 14:05
  • 1,452
Щедрый клиент удивил сотрудников ресторана огромными чаевыми

Он оригинально объяснил свой поступок.

Сотрудники ресторана «Mason Jar Cafe’s» (Брентон-Харбор, Мичиган, США) рассказали, что обычно клиенты оставляют на чай от 15% до 25% от суммы счёта.

Впрочем, бывают и исключения, причём весьма щедрые и приятные. Некоторое время назад в заведение пришёл мужчина по имени Марк, который пообедал на сумму 32,43 доллара, а чаевыми всех просто ошеломил. Марк оставил на чай 10 000 долларов. Никто из персонала ресторана не может припомнить, когда они вообще сталкивались с настолько поразительными проявлениями доброты.

Естественно, всем захотелось узнать, в чём причина щедрости Марка, и причина эта оказалась довольно трогательной, хотя и печальной. Оказывается, мужчина приехал в город на похороны своего хорошего друга, и в память об усопшем решил сделать какое-либо доброе дело.

Что ж, это у него прекрасно получилось. Кстати, сотрудники «Mason Jar Cafe’s» разделили неожиданную сумму поровну, так что никто обиженным не остался.

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