«Штрафстоянки заполнены, негде ставить» 2 28.02.2024, 14:38

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Сколько маршруток и такси уже изъяли в этом году?

Транспортная инспекция встретилась с перевозчиками: вчера в формате «круглого стола» был организован большой разговор с диспетчерами (присутствовали даже представители «Яндекса»). На мероприятии обсуждают проблемы в сфере, а также нововведения в законодательстве — введение «Реестра автоперевозок пассажиров в нерегулярном сообщении», пишет «Онлайнер».

Озвучили стоимость попадания в вышеуказанный реестр: две базовые величины за внесение ТС, одна — за водителя. Перевозчика будут включать туда бесплатно, параллельно с первым или вторым.

Отказать во внесении в реестр могут в двух случаях: несоответствие требованиям законодательства, неоснащение авто средствами видеофиксации. Попасть в него можно будет через единый портал электронных услуг. Нахождение в реестре могут приостановить (для водителей — до одного месяца, для ТС и перевозчика — до трех месяцев) в случае выявления нарушений. Однако в ТИ пообещали, что в первое время (реестр, напомним, «заработает» с ноября) относиться к некоторым из них будут лояльно.

Представители транспортной инспекции высказывают мнение, что нововведения позволят снизить количество нарушений в сфере перевозок.

— Площадки заполнены, изъятые автомобили негде ставить, — признался начальник транспортной инспекции Минтранса Виталий Киреев. — Всего в 2023 году было изъято около 280 ТС. Из них — 150 маршруток, остальное — автомобили-такси. Мы проверили более 900 контрольных закупок. В этом году — уже 104 изъятых ТС.

За неполных два месяца в ТИ поступило 145 обращений от граждан, которые жаловались на водителей либо перевозчиков, рассказал начальник ТИ. В каждом — упоминание о 2—4 нарушениях.

— В 90% случаев факты подтверждаются. В 2023 году мы получили 696 обращений, в 2022-м — 876. Рассматриваем каждое, независимо от того, анонимное оно или нет.

Какие нарушения выявили «транспортники» во время проверок? «Регуляры» осуществляют перевозки под видом «нерегуляров», водители не выдают билеты пассажирам, грубят клиентам, не соблюдают ПДД. Среди нарушений также перевозка пассажиров сверх нормы, нарушение режима труда и отдыха. Были и случаи, когда водителей ловили в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Как утверждают в ТИ, практика изъятия авто положительно сказалась на количестве нелегалов.

— Быть нелегалом стало просто невыгодно. Количество карточек регулярных маршрутов в 2023-м почти в восемь раз превысило количество изъятых ТС у перевозчиков. Более того, их число к концу года увеличилось на 26% по отношению к январю. То есть каждая четвертая маршрутка перешла в регулярные перевозки.

О чем говорят помимо статистики?

Всего за «круглым столом» встретились около 80 представителей сферы перевозок. Многие из них приехали из других городов. Особенно болезненным для перевозчиков оказался вопрос разграничения ответственности между перевозчиком и водителем. «Мой сотрудник прошел врача перед сменой, а после зашел за угол и выпил алкоголь — почему за это должен отвечать перевозчик?» В ответ транспортная инспекция предложила искать новые пути контроля за водителями.

Прозвучало предложение организовать выезд сотрудников ТИ в автопарки для помощи в регистрации в электронном реестре — это может быть актуально в регионах, где в автопарках нередко работают люди в возрасте.

Перевозчики говорили о сложностях хранения файлов с камер видеофиксации. Срок хранения записей, озвучили в ТИ, 15 дней. Ответственность за их сохранность ложится на перевозчика.

В ТИ напомнили о том, что по законодательству водитель не имеет права отказать пассажиру в услуге из-за изменения формы оплаты. С этим оказались согласны не все перевозчики.

Прозвучал вопрос, почему новые автомобили-такси (до двух лет со дня выпуска) должны проходить техосмотр раз в полгода, а не в два, как это происходит с авто личного пользования. В ТИ пояснили, что такси эксплуатируется гораздо активнее: пробеги там увеличены в несколько раз.