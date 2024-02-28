Белорус потерял глаз на производстве, а наказали за это невиновного 1 28.02.2024, 15:50

Оказалось, что документы были подделаны.

Председателя правления Чериковского районного потребительского общества осудили за злоупотребление служебными полномочиями. Он сфальсифицировал документы о травме, которую получил на производстве один из его подчиненных, и из-за этого наказали невиновного человека, сообщили в прокуратуре.

С работником Чериковского райпо на производстве произошел несчастный случай, в результате которого он лишился глаза. Руководитель решил скрыть недостатки и просчеты в сфере охраны труда — он внес ложные сведения и записи об инциденте в официальные документы и в таком виде отправил в госинспекцию охраны труда.

На основании подложных документов провели специальное расследование случившегося и привлекли к ответственности невиновного работника общества.

Как в итоге вышли на руководителя-фальсификатора — в ведомстве не уточнили. На суде он свою вину не признал.

Фигуранта признали по ч.2 ст. 424 УК и дали два года колонии с отсрочкой. Его также лишили права занимать руководящие должности на срок 5 лет. Приговор вступил в силу.