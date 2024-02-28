Две новые квартиры в пригороде Минска попали на аукцион 28.02.2024, 16:40

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Цена — любопытная.

Если на жилье в Минске вам по каким-либо причинам не хватает, то имеет смысл рассмотреть ближайшие пригороды. К примеру, в Слободе (этот агрогородок расположен к Минску ближе, чем Смолевичи) сейчас выставили на торги две квартиры в почти новом жилом комплексе. Realt рассказал, что это за жилье и сколько оно стоит.

Поселок Слобода занимает удачную позицию − напротив Кургана Славы, между Смолевичами и Минском. Благодаря неплохому месторасположению, агрогородок ежегодно прирастает квадратными метрами и количеством местных жителей. Сейчас в населенном пункте проживает более 2500 человек. От Уручья до Слободы на автомобиле можно добраться за 10 минут.

В самом центре поселка располагается жилой комплекс «Новая Слобода». Коммерческие многоэтажки (а для поселка девятиэтажка — это уже высотка!) появились тут в 2017—2019-м годах. Дома, выкрашенные в белый, зеленый и синий цвета, разнообразят местный пейзаж.

Сейчас в доме 7Б по улице Машерова продаются две квартиры. Организатором аукциона выступает «Институт недвижимости и оценки», а продавцом недвижимости − закрытое акционерное общество «Горизонт-Белинвест-Девелопер».

На торги попали две неиспользуемые квартиры на первом этаже дома. Первая квартира — однокомнатная, она имеет площадь в 42 квадратных метра, вторая — двухкомнатная площадью 57 квадратных метров. Жилье предлагается с черновой отделкой.

Начальная цена однушки составляет 124,1 тысячи рублей (38,5 тысячи долларов).

Начальная цена двушки составляет 155,3 тысячи рублей (48 тысяч долларов).

Аукцион по квартирам назначен на 26 марта (11.00). Он пройдет в Минске, на Комсомольской, 11. Подать заявку на торги можно до 22 марта. Для участия необходимо внести задаток — 13−16 тысяч рублей. Шаг аукциона будет составлять 5% от начальной стоимости. Если участник окажется единственным, то ему продадут недвижимость по начальной цене +5%. кроме того, победитель аукциона обязан оплатить организатору вознаграждение в размере 6% от цены продажи.

Отметим, что с инфраструктурой в Слободе − все очень неплохо. В агрогородке, о котором мы делали отдельный репортаж, работают магазины, школа, детский сад, аптека, амбулатория, почта, парикмахерская, фитнес-студия, кафе и банк.