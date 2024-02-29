Огромный пес напал на гомельчанку прямо у дома и отобрал продукты 3 29.02.2024, 8:35

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иллюстративное фото

Женщина потребовала с хозяина 2200 рублей.

Жительницу Гомеля на улице покусала собака. Пес был не бродячий, а вполне домашний, вот только, несмотря на крупные размеры, хозяин выгуливал его без намордника, да еще и был пьян. Гомельчанка заявила в милицию, а также подала иск на возмещение материального и морального ущерба. Она требовала с владельца крупную сумму, но что в итоге получила? Журналисты zerkalo.io узнали из опубликованного решения суда.

Неприятный инцидент произошел 19 сентября 2023 года на одной из улиц Железнодорожного района Гомеля. На часах было около половины пятого вечера. Елена (имя вымышлено) шла из продуктового магазина и уже подошла к своему дому, когда встретила свою родственницу. Женщины разговорились, тяжелую сумку с продуктами Елена поставила на тротуар.

Через несколько минут она заметила, что к ним приближается знакомый с виду мужчина с его огромной собакой. Пес был без намордника, а хозяин, как сразу поняла женщина, был пьян. Когда те подошли ближе, собака внезапно прыгнула к сумке и начала поедать лежащие в ней продукты. Елена потребовала от мужчины, чтобы он убрал животное, но тот заявил, что пес вообще не его.

В этот момент собака оторвалась от продуктов, поднялась на дыбы, бросилась уже на саму женщину и повалила ее на землю. Елена упала лицом на асфальт, ударившись всем телом. Пес стал кусать ее за ноги.

Женщина кричала и просила, чтобы владелец помог ей и убрал животное. Но тот не сделал совершенно ничего, а собака продолжала кусать. Вскоре она все же оставила свою жертву и убежала, а хозяин попросту пошел дальше — в магазин.

Елена была страшно перепугана, ей стало очень плохо: поднялось давление. Пришлось вызывать скорую — медики забрали ее в больницу и оказали помощь.

После случившегося гомельчанка написала заявление в милицию. Там ее направили на судебно-медицинскую экспертизу. Ее выводы не сообщаются, похоже, основной укус был только один, но очень сильный. Даже спустя три месяца, к моменту суда, Елена еще продолжала лечение: гематома от укуса на ноге никак не рассасывалась.

Женщина потребовала взыскать с хозяина собаки 200 рублей за материальный ущерб и 2000 рублей в качестве компенсации морального вреда, а также судебные расходы.

Однако суд решил, что это многовато, и уменьшил сумму. Ответчика, который даже не явился на заседание, обязали выплатить Елене полную сумму материального вреда, но всего 500 рублей за моральный ущерб, также с него взыскали 185 рублей за госпошлины. Суммарно «прогулка» с собакой обошлась мужчине в 885 рублей.

А что с заявлением в милицию?

В судебном решении по гражданскому иску об этом ничего не говорится, а найти опубликованное постановление по делу против хозяина собаки нам не удалось.

В целом владельцев животных, которые кого-то серьезно покусали (с подтвержденным вредом здоровью), обычно судят по ч. 2 ст. 16.30 КоАП (Нарушение правил содержания животных). Возможное наказание — штраф от 10 до 30 базовых величин (на сегодня это 400−1200 рублей), общественные работы или арест на срок до 15 суток.

На практике нерадивые хозяева собак нередко получают минимальный штраф. А иногда и вовсе лишь предупреждение.

Так, в том же районе Гомеля той же осенью случилась еще пара инцидентов с собаками, дошедших до суда. Владелец собаки, которая укусила ребенка в общей душевой какого-то общежития, получил штраф в десять базовых величин. У другого мужчины собака бегала по улице без намордника и поводка и укусила прохожего. Хозяин сказал, что она просто сорвалась с привязи и убежала со двора, признал вину, раскаялся и попросил суд освободить его от административной ответственности, поскольку до сих пор он по этой статье КоАП не привлекался. Закон позволяет это для такой категории правонарушений. В итоге суд согласился и отпустил мужчину с предупреждением.