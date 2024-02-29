Россияне рванули в Беларусь за машинами 29.02.2024, 9:33

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Что происходит?

На белорусском автомобильном рынке наблюдается оживление. Все из-за повышенного спроса со стороны россиян, которые пытаются успеть купить автомобили, пока не надо доплачивать разницу в пошлинах, пишет «Наша Ніва».

Покупают не на перепродажу, а для себя

С 1 апреля 2024 года россияне больше не смогут, как ранее, регистрировать у себя автомобили из Беларуси, растаможенные по льготному тарифу. По новым нормам, которые вступают в силу через месяц, чтобы поставить на учет в РФ «льготный» автомобиль, надо будет доплатить разницу в пошлине — считайте, 50%.

Эта новость оживила спрос на авто из Беларуси. Примечательно, что покупают не только «свежие» автомобили в возрасте до 5 лет, но и более возрастные.

Продавец минивэна 2013 года выпуска, на днях продавший автомобиль на Россию, не ожидал, что такой автомобиль может заинтересовать россиян.

«Я специализируюсь на недорогих автомобилях, которые расходятся на местном рынке, пригоняю из Европы так называемые непроходные авто (старше 5 лет. — НН).

Россиян такие машины обычно не интересуют. Но после новости о том, что за авто, купленные в Беларуси, придется доплачивать разницу в пошлинах, спрос появился. Причем это не перекупы, а люди, которые покупают машину для себя», — рассказывает мужчина.

По его словам, его коллеги также отмечают рост интереса со стороны российских покупателей.

Неделя ушла на подготовку документов для российских покупателей

Другой собеседник на днях продал 6-летний автомобиль, который уже почти три года ездил в Беларуси.

«Количество звонков из России увеличилось. Через неделю после выхода новости человек был готов приехать за машиной. Покупатель после торговли и получения дополнительных фото и видео ходил в свою таможню и ГАИ, где ему предоставили список бумаг, необходимых для успешной регистрации. Пришлось где-то на неделю отложить покупку, пока я подготовил все бумаги», — вспоминает собеседник.

Некоторые продавцы, рассчитывающие на продажу авто в РФ, заранее готовят необходимый пакет документов, о чем обычно добавляют информацию в объявлении.

Собственник автокомисса наоборот говорит, что спрос остается приблизительно на том же уровне, но отмечает, что изменилась структура покупателей.

«Раньше основными покупателями из РФ были перекупы, которые брали авто в Беларуси и перепродавали их там без постановки на учет. Но для них бизнес, можно сказать, прикрылся. В России в прошлом году изменили механизм оплаты утилизационного сбора. Если человек покупает авто и регистрирует его на себя, то платит порядка 50 евро утилизационного сбора.

Но если в течение года он захочет машину перепродать, то придется платить по полному тарифу, а там уже не 50 евро, а 1500 и более в зависимости от объема двигателя», — объясняет бизнесмен.

Повышенный спрос сохранится максимум до середины марта

До последних нововведений, по словам собеседника, российских перекупов повышенные ставки утильсбора особо не заботили, так как первым собственником в РФ становился конечный покупатель. Теперь же такая схема не сработает. Придется выбирать, регистрировать авто в РФ до 1 апреля, чтобы избежать доплат по линии таможни, или ставить на учет, а потом доплачивать утилизационный сбор по полной ставке.

По словам собственника автокомисса, в последнее время активизировались именно те россияне, кто покупает авто для себя. Для них главное — успеть зарегистрировать авто до 1 апреля, чтобы не нужно было доплачивать разницу в пошлине.

«Эта процедура в России занимает около 10-15 дней, поэтому повышенный спрос на авто из Беларуси сохранится максимум до середины марта», — считает автобизнесмен.