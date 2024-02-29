Путин подписал секретный указ о политруках 1 29.02.2024, 9:35

3,406

Стали известны детали.

В феврале 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому в российских госорганах вводится должность «заместителя руководителя по общественно-политической работе», который отвечает за «укрепление патриотизма».

Об этом говорится в совместном расследовании «Медузы» и «Важных историй». Оно основано на утечке внутренних документов администрации президента, которая оказалась в распоряжении российских и иностранных журналистов в 2023 году.

Указ имеет гриф «для служебного пользования» и не опубликован в открытом доступе. Источник авторов расследования рассказал, что «политруки», которые рассказывают чиновникам, как говорить о войне и внутренней политике, уже появились в ряде госорганов.

Журналисты, в частности, обнаружили рекомендации «по организации и проведению общественно-политической работы» на сайте Роснедр.

Рекомендации направлены на поддержание у госслужащих «высоких морально-политических и психологических качеств, чувства ответственности за судьбу Отечества», «укрепление патриотизма» и «обеспечение глубокого понимания и поддержки международной и внутренней политики российского государства».

Для этого в Роснедрах намерены «оперативно информировать работников о военно-политической обстановке в стране и в мире», а также «вести просветительскую работу по изучению истории России».

Журналисты также обнаружили документ об «общественно-политической работе» в Минобразования. Министерство планирует создать базу «отвечающих соответствующим критериям сотрудников» для «обеспечения их явки на выборы различных уровней», а также провести «мониторинг политических настроений и электоральных предпочтений» преподавателей и студентов.