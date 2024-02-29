закрыть
29 февраля 2024, четверг, 10:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин подписал секретный указ о политруках

1
  • 29.02.2024, 9:35
  • 3,406
Путин подписал секретный указ о политруках

Стали известны детали.

В феврале 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому в российских госорганах вводится должность «заместителя руководителя по общественно-политической работе», который отвечает за «укрепление патриотизма».

Об этом говорится в совместном расследовании «Медузы» и «Важных историй». Оно основано на утечке внутренних документов администрации президента, которая оказалась в распоряжении российских и иностранных журналистов в 2023 году.

Указ имеет гриф «для служебного пользования» и не опубликован в открытом доступе. Источник авторов расследования рассказал, что «политруки», которые рассказывают чиновникам, как говорить о войне и внутренней политике, уже появились в ряде госорганов.

Журналисты, в частности, обнаружили рекомендации «по организации и проведению общественно-политической работы» на сайте Роснедр.

Рекомендации направлены на поддержание у госслужащих «высоких морально-политических и психологических качеств, чувства ответственности за судьбу Отечества», «укрепление патриотизма» и «обеспечение глубокого понимания и поддержки международной и внутренней политики российского государства».

Для этого в Роснедрах намерены «оперативно информировать работников о военно-политической обстановке в стране и в мире», а также «вести просветительскую работу по изучению истории России».

Журналисты также обнаружили документ об «общественно-политической работе» в Минобразования. Министерство планирует создать базу «отвечающих соответствующим критериям сотрудников» для «обеспечения их явки на выборы различных уровней», а также провести «мониторинг политических настроений и электоральных предпочтений» преподавателей и студентов.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Жизненное пространство бункерного типа
Жизненное пространство бункерного типа Владимир Халип
Битва за будущее
Битва за будущее Виталий Портников
Убит за Будапештский меморандум
Убит за Будапештский меморандум Ирина Халип
Пять сценариев завершения войны в Украине
Пять сценариев завершения войны в Украине Анатолий Амелин