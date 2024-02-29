«Муж считается тунеядцем, поэтому мне не дают выходной» 29.02.2024, 9:47

Многодетная белоруска оказалась в неожиданной ситуации.

У многодетных семей есть список льгот, и некоторыми из них можно пользоваться на работе. Например, многодетные родители могут раз в неделю взять оплачиваемый выходной либо сократить рабочий день или смену.

Читательница onliner.by Марина тоже попробовала воспользоваться таким бонусом, но ей отказали — оказалось, дело в муже.

«Собрала документы, но возник нюанс»

— Я мама троих детей 14, 8 и 5 лет. В этом году вышла на работу. Заведующая детским садом, в который я устроилась, сразу предложила мне, как многодетной маме, дополнительный выходной, — рассказывает Марина. — Я собрала все документы, но возник один нюанс: мой муж с 2011 года был официально трудоустроен в России, а полгода назад он перешел на работу в грузинскую компанию.

Именно по этой причине, как утверждает женщина, ей не могут предоставить выходной.

— Заведующая обращалась к бухгалтеру, бухгалтер отправил в ФСЗН, там меня опять отправили к бухгалтеру, которая сказала, что, если муж считается тунеядцем, выходной мне не положен.

Кто прав?

Юрист Татьяна Ревинская объясняет, что согласно ч. 2 ст. 265 Трудового кодекса по письменному заявлению можно получить один дополнительный свободный от работы день в неделю с оплатой в размере среднего заработка или по согласованию с нанимателем.

Такой выходной могут дать матери (мачехе) или отцу (отчиму), опекуну (попечителю), которые воспитывают ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет либо троих и более детей до 16 лет.

Постановлением Минтруда от 11 июня 2014 года №34 утверждена инструкция о порядке и условиях предоставления выходного или сокращения рабочего дня.

В постановлении прописано, что свободный день в неделю предоставляется работнику при наличии следующих условий:

— в семье работника воспитывается ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет либо трое и более детей в возрасте до 16 лет;

— работник на этой рабочей неделе занят на работе пять или шесть рабочих дней с продолжительностью рабочего времени в неделю не менее установленной в ст. 112—114 Трудового кодекса;

— другой родитель (мать или мачеха, отец или отчим) в полной семье является занятым.

То есть обязательно должны соблюдаться эти три условия.

— Согласно пункту 8 инструкции к занятости другого родителя (матери или мачехи, отца или отчима) в полной семье относится в том числе работа по трудовому договору за пределами Беларуси в государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза. Она подтверждается трудовым договором и нотариально заверенным переводом на один из государственных языков Беларуси (при необходимости перевода).

Грузия не входит в число стран ЕАЭС, поэтому в предоставлении выходного отказали законно, объясняет юрист.

Кому могут сократить рабочий день?

Этим бонусом могут пользоваться многодетные родители, которые воспитывают трех и более детей, или родители, у которых есть ребенок с инвалидностью до 18 лет.

Раньше они имели право на один дополнительный выходной в неделю, который оплачивался. С этого года появился выбор — вместо выходного можно пользоваться сокращением рабочего дня на 1 час.

Когда можно претендовать на сокращение рабочего дня или смены:

— если в семье есть три и более детей до 16 лет или ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

— оба родителя в семье работают;

— родитель работает пять или шесть рабочих дней в неделю с продолжительностью рабочего времени не менее 35 часов в неделю.

Порядок такой: сократить рабочий день на 1 час можно либо в его начале, либо в конце — то есть добавить час к обеду не выйдет. Замену свободного дня на сокращенные рабочие дни нужно согласовать с нанимателем, написав заявление.

Что еще не получится:

— получить сокращение рабочей смены на 2 часа, если в семье воспитывается четверо детей, один из которых с инвалидностью;

— получить сокращение рабочего дня, если родитель работает на дому или вахтовым методом;

— суммировать сокращенные часы и перенести их вместе на будущее.

А если отпуск за свой счет?

Работодатель не обязан по умолчанию давать отпуск за свой счет. Он принимает решение с учетом того, как отсутствие сотрудника скажется на работе.

Но есть случаи, когда он обязан предоставить отпуск за свой счет, они указаны в ст. 189 Трудового кодекса. До 14 календарных дней могут взять, например: женщины, у которых два и более ребенка до 14 лет или ребенок-инвалид до 18 лет; ветераны; инвалиды, которые трудоустроены на специализированные рабочие места; те, кто ухаживает за больным членом семьи.

Если работодатель прописал в коллективном договоре определенное количество дней отпуска за свой счет как дополнительную гарантию, тогда он также должен будет выполнять эту норму.