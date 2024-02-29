«Медведев с посеревшим лицом выскочил с криком: «Довольно!»4
- Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
- 29.02.2024, 10:01
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Словно раджа в «Золотой Антилопе».
Медведев потребовал нарастить производство ракет к системам ПВО. Вам, граждане, они нужны? Куда нам их?
Слушайте, есть идея. Пусть Медведев, Путин, других из их группы соберут личные деньги и делают на них ракеты. По мере готовности свозить продукцию на участок к Медведеву, и там складировать.
Пока не набьется изрядно, а Медведев с посеревшим лицом не выскочит к очередному грузовику с криком: «Довольно!». Словно раджа в «Золотой Антилопе».
Но водитель, ухмыльнувшись, ответит: «Нет. Ты говорил, что тебе надо. Принимай!». И вывалит очередной металлолом на клумбу Димону.
Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»