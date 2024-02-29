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«Медведев с посеревшим лицом выскочил с криком: «Довольно!»

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  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 29.02.2024, 10:01
  • 12,062
«Медведев с посеревшим лицом выскочил с криком: «Довольно!»
фото: getty images

Словно раджа в «Золотой Антилопе».

Медведев потребовал нарастить производство ракет к системам ПВО. Вам, граждане, они нужны? Куда нам их?

Слушайте, есть идея. Пусть Медведев, Путин, других из их группы соберут личные деньги и делают на них ракеты. По мере готовности свозить продукцию на участок к Медведеву, и там складировать.

Пока не набьется изрядно, а Медведев с посеревшим лицом не выскочит к очередному грузовику с криком: «Довольно!». Словно раджа в «Золотой Антилопе».

Но водитель, ухмыльнувшись, ответит: «Нет. Ты говорил, что тебе надо. Принимай!». И вывалит очередной металлолом на клумбу Димону.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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