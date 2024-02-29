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Mercedes принял неожиданное решение по своей самой экстравагантной модели

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  • 29.02.2024, 10:12
  • 3,192
Mercedes принял неожиданное решение по своей самой экстравагантной модели

Стали известны причины.

Электромобиль Mercedes-Maybach Ultimate Luxury не запустят в производство. Немецкий автогигант отказался от разработки нестандартного седана-кроссовера премиум-класса. Об этом пишет немецкое издание Handelsblattl.

Представители Mercedes-Benz подтвердили журналистам, что работы над экстравагантным Maybach полностью прекращены. Основными причинами называются сложность разработки электрокара и высокая его себестоимость.

Новый Mercedes-Maybach Ultimate Luxury планировали производить на предприятии вблизи Пекина с 2025 года. Именно китайский рынок считался основным для роскошного электромобиля, однако теперь в Mercedes-Benz признали, что там уже представлено достаточное количество электрических моделей.

Напомним, что концептуальный электромобиль Mercedes-Maybach Ultimate Luxury презентовали в 2018 году. Роскошный 5,25-метровый седан-кроссовер отличается ретродизайном с большим количеством хрома.

Салон Maybach Ultimate Luxury отделан кожей, деревом и позолотой. Внутри установлены четыре отдельных кресла с электроприводом, вентиляцией и массажем.

Электромобиль Mercedes-Maybach оборудован четырьмя моторами общей мощностью 738 л. с. Он способен развить 250 км/ч и проехать 500 км без подзарядки.

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