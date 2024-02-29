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В Минске откроют школу с асимметричными окнами

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  • 29.02.2024, 10:26
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В Минске откроют школу с асимметричными окнами

Она будет размещена в Новой Боровой.

В жилом районе «Новая Боровая» под Минском в июле 2024 года будет сдана школа с необычным дизайном фасада главного корпуса, квадратные окна которого имеют разный размер и расположены асимметрично, пишет «Беларусь и мир».

Вторая в районе школа — на 1 125 детей и подростков — откроется в Центральном парке.

Проект находится в высокой стадии готовности: собран каркас здания и закрыт наружный контур, ведутся внутренние работы. Уже набираются педагоги.

Комплекс спроектирован архитекторами «А-100 Девелопмент». Он состоит из трех корпусов-прямоугольников, слегка развернутых друг к другу. Каждый корпус имеет отдельный вход, а объединяют их остекленные переходы-галереи.

Центральный корпус — общественный, второй — для младших классов, третий — для старших. Интересно, что кабинеты администрации оснастят прозрачными дверями, чтобы устранить барьер между учеником и учителем.

В школе будут два спортзала с трибунами, библиотека, актовый зал, столовая, игровая и арт-рекреационная зоны, амфитеатр для будущих музыкантов, медиацентр для юных блогеров, место для выставок. Между этажами пустят лифты.

В «Новой Боровой» уже есть школа, 5 детских садов и спортцентр. И везде — своя концепция. Так, детский сад «Желтый жираф» посвящен животным, «Космос» — космосу, «Диносад» — динозаврам. А в холлах и дворе «Школы будущего» находятся научные экспонаты.

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